En campaña

Hubo una vez en que las fiestas de Semana Santa eran sinónimo de disfrutar de unas vacaciones sin egos, sin logos y sin consignas. Ese momento se perdió en 2019 como lágrimas en la lluvia. La campaña electoral lo mancha todo. No son tiempos para 'Espartaco' o 'Ben-Hur', sino para lo del debate en TVE o Atresmedia, que a ojos de Paolo Vasile es una cortina de humo para que no se hable de la superviviente Isabel Pantoja. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... la Junta Electoral». Así hubiera zanjado el mandamás de Telecinco el (des)encuentro de los candidatos a presidente del Gobierno. Da la sensación de que los aspirantes a ocupar la Moncloa más que un debate necesitan terapia. Se merecen que 'Hermano Mayor' los deje sin el Falcon, sin banderas de España, sin ejemplares de la Constitución y sin canciones de Malú. La gente tiene interés en los programas, pero no precisamente en los de los partidos políticos. ¿Quién se los lee? Los mismos que ven los documentales de La 2.