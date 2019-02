LE HACEN LA CAMPAÑA A VOX

Vox no hace falta que gaste dinero en publicidad para la inminente campaña electoral, los demás (especialmente la izquierda) le hacen gratis el trabajo. La gala de los Goya, por ejemplo, son unos cuantos miles de votos más en el zurrón de Abascal. Porque cualquier cosa que haga o diga Almodóvar sobre «ese partido de tres letras» al que niega su existencia es combustible para la derecha radical, teniendo en cuenta que el cineasta manchego se ha significado por ser uno de los principales promotores en el ámbito de la cultura del pensamiento único supuestamente progresista contra el que combate Vox. Y cuando el guionista Borja Cobeaga responde que no hace un guión para una película sobre el héroe español Blas de Lezo -como ha sugerido este partido- «porque no me da la puta gana» viene a arrojar más carbón en una caldera que se está alimentando de los demás. Simplemente podía haber dicho que no está en su agenda, que no es un tema que la apetezca, algo más educado y respetuoso. Porque lo de menos es que los inviten o no, aceptando que el argumento de que no es un partido con representación parlamentaria en el Congreso es perfectamente válido. Lo de más es el tono de la gala, tan distinto cuando gobierna la izquierda (el PSOE) de cuando lo hace la derecha (el PP). En este caso, en esas ediciones, la política lo invade todo, se cuela por las rendijas y el discurso de la progresía aprovecha los premios para reivindicar cualquier cosa, desde la rebaja del IVA cultural a la causa palestina pasando por la guerra de Irak o los derechos de las mujeres. Si hay un Wert que se atreve a presentarse en la entrega de los galardones tiene que soportar bromas, comentarios irónicos y otros que no lo son tanto. Pero si el ministro de Cultura es un señor casi desconocido, un tal Guirao, su cuota de pantalla desciende vertiginosamente y pasa desapercibido. Hasta el premio a la película 'Campeones' puede ser hábilmente utilizado por los estrategas de Vox, una formación abiertamente antiabortista que tal vez haga ver la incoherencia en que cae una sociedad que se emociona por el indudable mérito de unos actores con unas discapacidades que según la legislación española permiten si son detectadas en la fase embrionaria interrumpir el embarazo. Así que puedo imaginar a Abascal en su casa con un gin-tonic en la mano disfrutando de la gala de los Goya, relamiéndose con declaraciones, intervenciones, desplantes, silencios, actitudes y con los propios premios, desde la citada 'Campeones' hasta 'El reino' (sobre la corrupción), o el del corto a 'Gaza', o 'Carmen y Lola' (Arantxa Echevarría y su dedicatoria a Vox: «Para que vean una película de gitanas, lesbianas y mujeres»)... Todo en los Goya juega a favor de Vox, casi parece hecho adrede. A ver si va a ser eso.