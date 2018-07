Esta misma semana emprendí la misión imposible. Tenía que enviar una carta ya franqueada. Todos los buzones de correos que mi memoria tenía localizados en el barrio han desaparecido. Ni yo fui capaz de encontrarlos, ni nadie de las personas con las que me crucé me dio noticia. Las cosas desaparecen cuando dejan de ser útiles. El incidente me recordó una etapa al principio de casarnos cuando el cobrador de la luz, en aquel momento reivindicando el oficio a punto de desaparecer, y alertando de que la domiciliación bancaria era el fin del mundo, acudió a nuestra casa con una cámara de televisión, y grabó el proceso de cobro. Durante unos años cada vez que había que ilustrar la imagen del incremento del IPC aparecían nuestras imágenes pagando la factura. El Superette comenzó a erosionar aquel mundo de cobradores, repartidores, tiendas exclusivas de agua, pollerías, ultramarinos, paqueterías, hasta bodegas que solo vendían vinos y aceites, tiendas de fotografía donde revelábamos las fotos, y nadie en su sano juicio hubiera hecho que le trajeran la comida a casa. Existía hasta el cobrador de la Comisión de la Falla. Todas esas actividades, siendo de un mundo tan cercano y próximo, son tan lejanas y evocan otra realidad social y cultural, que me recuerdan a esa historia de la que se hacía eco Léon-Paul Fargue, en 'Le piéton de Paris', cuando recordaba la historia que le había contado Paul Valéry sobre un comercio en el Pasaje de la Ópera, antes de la primera guerra mundial, que proporcionaba coartada discreta a todo aquel que quería ausentarse por alguna razón inconfesable, y enviaba cartas acreditando una falsa presencia en Samarkanda. En nuestro bolsillo se esconde el testigo que chiva nuestra presencia en playas paradisíacas. Como para competir con una foto en blanco y negro en una piscina de Almedíjar y un balón de Nivea. Hoy todo son campamentos de verano tematizados en torno a la naturaleza, los deportes, el mar o la montaña. Llegará día, brindo la idea, que habrá que organizar campamentos de verano recreando cómo se vivía en el siglo XX. Será lo más extravagante y chic. Como un retiro en un monasterio a meditar. La gente deberá enviar cartas y postales que puede que lleguen después incluso de que regrese la persona. Hacer cola en la cabina del pueblo y golpear el cristal para afear la conducta del que se demora en salir, como en las cabinas de la Plaza de Xúquer en la etapa de estudiantes. Hacer fotos, y esperar a revelarlas. No exhibir el cuerpo, ni el lugar en el que se está. Recoger con nuestras manos la cazuela del horno. Ver un episodio de algo y tener que esperar otra semana, aprendiendo a dominar el ansia. Ir a comprar el pan en bicicleta sin comunicarlo urbi et orbe. Leer libros reales de esos que atrapan la crema solar y la arena. Aprender a vivir y despreciar la exhibición de la vida.