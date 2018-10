¿DÓNDE ESTÁ LA CAMISETA DEL GENOVÉS? Es un misterio. Nadie sabe quién tiene la prenda que usó el mito, que acaba de superar un cáncer, en la partida del siglo FERNANDO MIÑANA Domingo, 7 octubre 2018, 09:24

Esta semana regresé a Pelayo, que es como viajar en el tiempo. El director del Museu de la Pilota me invitó a leer, junto a otra gente afín a Paco Cabanes 'El Genovés', el texto de una viñeta del cómic dedicado a la leyenda. Me encanta entrar a este trinquete escondido en el cogollo de la ciudad y ver que se le ha lavado la cara, se ha modernizado y el bar se ha convertido en un restaurante de moda donde acaban de colgar los retratos que hizo -del rostro y de la palma de la mano- Txema Rodríguez de algunos de los grandes mitos, como Rovellet, Eusebio, Fredi, Chatet, Grau, Sarasol II... Y Genovés, claro.

Allí es fácil topar con algunos de esos pelotaris históricos y muchos otros. Como Fredi, Vicente Alcina, Pedro... Los más mayores van superando achaques sin perder su proverbial buen humor. El último ha sido Genovés, quien ha derrotado al maldito cáncer. María Luisa, su esposa, una de esas mujeres fuertes y valientes, me contaba con una sonrisa que Paco no tenía que volver al hospital hasta enero para hacerse un control rutinario. «Es muy fuerte», decía, admirada, al fin relajada, María Luisa mientras Paco, siempre con ese punto travieso, se tomaba un chupito con Ribera en una esquina de la barra.

Yo le miraba y veía a un hombre en paz consigo mismo. Hay experiencias que nos hacen sufrir pero que, si las superamos, nos hacen mejores. Paco está en los 60 y me fascina que sigue sin perder un ápice de su carisma. Creo que eso, más allá de su fortaleza, de su cuerpo hercúleo, de su cabeza invencible, fue lo que enamoró al pueblo. Y eso, ya sin poderes físicos tan rotundos y evidentes, es lo que hace que, convertido ya en abuelo, siga atrayendo todas las miradas esté donde esté.

Aunque no siempre. Después de la lectura del cómic, con José Luis López de anfitrión en un trinquete que cumple 150 años gracias a que él lo salvó del cierre, Paco se sentó en una mesa con los autores del cómic y un político. Mientras hablaban los secundarios descubrí que nadie miraba hacia la mesa sino que todos se fijaban en el monitor que había al lado. Salían imágenes de Genovés jugando y nadie podía escapar al embrujo.

Cuando le llegó el turno al protagonista, incómodo como siempre ante los micrófonos, moviendo los pies nerviosos, explicó que verse en un cómic le dejó «muy buen sabor de boca» y que había disfrutado de una vida «muy bonita y en muy buena compañía». ¿Te cambia o no te cambia la vida un cáncer?

Para rematar el acto emitieron en la pantalla el último juego de la partida del siglo, la final del Individual del 95 en la que Genovés culminó una remontada asombrosa ante el joven Álvaro. Se hizo el silencio. Como cuando entras en una sala del MoMA neoyorquino y te encuentras 'La noche estrellada' de Van Gogh.

Paco disimulaba sus emociones conversando entre susurros con Sebastià Giner mientras miraba de reojo sus golpes e intentaba no fijarse en los gritos de «¡Paco! ¡Paco! Paco!» que aquella mañana atronaron en el trinquete de Sagunto. O la narración trémula de Alberto Soldado hasta que ganó su último quinze y lanzó la camiseta al aire. Todos, ya en Pelayo, ya en el presente, aplaudimos felices y Vicente Alcina, medio en broma, medio en serio, exclamó: «Sempre guanya el mateix».

En cuanto se marchó la gente yo me fui directo a por el Genovés y le pregunté si sabía qué había sido de aquella camiseta histórica que voló por los aires. Me dijo, con un tono de voz casi cansino, como si ya lo hubiera aclarado mil veces -y así será, seguro-, que no tenía ni idea. Sus íntimos tampoco lo sabían. Nadie lo sabía. Es un misterio.

Entonces recordé que en aquella época yo iba muchas veces a las partidas con Minguet, un hombre del frontón con el que congenié y quien, pasado un tiempo, me confesó que, al acabar la final de Sagunto, había saltado del palquet y, mientras corría hacia el Genovés, le cayó la camiseta encima y se la guardó. La tuvo a buen recaudo durante meses, pero me explicó, intranquilo, que la gente que estaba organizando la despedida de Paco se la había pedido.

Ahí le pierdo la pista a la camiseta pero conviene recordar la frase de María Luisa: «Es mi marido y el padre de nuestros hijos, pero Paco no es mío, es de la gente de la pilota». Por eso creo que esa mítica casaca roja debería estar en un lugar a la vista de todo el mundo. En su museo, como 'La noche estrellada'.