La Conselleria de Agricultura ha convocado una línea de ayudas para arreglar caminos rurales. Están dirigidas a los ayuntamientos interesados en realizar este tipo de obras, que no pueden limitarse a parcheos y otras actuaciones puntuales, sino a la mejora estructural del trazado. La dotación de dinero que pone la conselleria en esta ocasión es de 1,69 millones de euros. Puede que no sea mucho para las necesidades que hay en tal cometido, pero bien administrado puede alargar bastante las actuaciones, puesto que hablamos normalmente de vías estrechas en las que, aplicando intervenciones modestas para lo que abunda en otros casos, se consiguen resultados magníficos y muy duraderos. Tal es el estado de precariedad de una mayoría de los caminos rurales que a poco que se haga se logran cambios espectaculares, que redundan además en magníficos resultados para la circulación en el medio agrario, facilitando no sólo la movilidad de los agricultores, sino el trasiego imprescindible de camiones que se encargan de sacar las cosechas. Sin embargo los caminos rurales suelen ser las cenicientas de muchísimos ayuntamientos. Los equipos de gobierno municipales siempre están más atentos a mimar los cascos urbanos, que es donde están los votos, que el amplio campo, donde, además, seguro que hay agricultores y propietarios que son de otros pueblos. Luego, en las campañas electorales, ya destacarán unos y otros lo mucho que quieren defender la agricultura, que es lo que toca decir, por más que a la hora de la verdad no se entretengan ni en cuidar la red de caminos, que es cosa vital para que el asunto agrario funcione. Por no hacer, en la mayoría de los casos ni destinan a ello lo que recaudan del IBI rústico, y muchas veces, como no ponen ni una parte, tampoco optan a lo que da el Consell. Y así seguimos.