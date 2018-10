EL CAMINO MARCADO

Va a ser que Marcelino tenía razón. La semana está resultando redonda tras el empate del Celta en Mestalla. Aquello fue claramente injusto y el discurso del técnico asturiano del Valencia fue que había que seguir por ese camino. Su criterio parece que fue acertado y la disposición de sus jugadores a creerle total; siguiente parada, empate en Old Trafford previa victoria en Anoeta. Hechos son amores y no buenas razones.

Tanto mérito tiene aguantar el chaparrón de los empates como conseguir que la dinámica -que no era buena de resultados- no acabara minando la confianza de los jugadores como hemos visto tantas veces. Pero está claro que este grupo cree en su entrenador y que el entrenador sabía lo que hacía en plena tormenta. «El que la lleva la entiende», que decía mi querido suegro. El Valencia ganó en San Sebastián y pudo ganar en Manchester. Como pudo ganar en el estadio de Orriols y al Celta. Cuestión de matices.

Los empates penalizan en la tabla clasificatoria pero lo que realmente hace daño es cómo te llegan los resultados. Y el Valencia solo ha perdido los partidos que lo ha merecido: dos. Dos de nueve, Champions incluida. No mereció perder ninguno de los demás y mereció ganar la mayoría. Y, aunque parezca una tontería, el resultado no siempre marca el camino aunque ayude a mantener la calma y a esconder los errores. Ahora asoman los resultados con la victoria en Anoeta y parece que todo mejora. Pero lo cierto es que un gol en contra en los últimos cuatro partidos de liga no es cosa de hoy ni de ayer.

El Valencia va dando pasitos y cada vez nos recuerda más al equipo reconocible de la pasada temporada. Cosa lógica si regresa el portugués Guedes a su nivel, si puede jugar Garay con un Paulista excelso, si Kondogbia y Coquelin vuelven a marcar la raya... vamos, como en todo en la vida, si los buenos empiezan a funcionar. En el Valencia fallaban muchos buenos y solo Gayà y Gabriel Paulista estaban a un nivel Champions con un Carlos Soler cada día mejor. El resto, sombras de antaño en el inicio.

Falta mejorar el ataque, la efectividad y el gol. Efectivamente, lo que genera el capitán Parejo en la línea media para los tres delanteros. Los cuatro que todavía -junto a Piccini- están todavía en fase de mejora. A ellos también les espera Marcelino García Toral, convencido que antes o después alcanzarán su nivel óptimo. Y, cuando eso pase, el equilibrio defensa-ataque hará la diferencia. Veremos ante el equipo que lidera Leo Messi. No hay mejor día para el equilibrio ni peor Barça post Champions y con dudas en la competición doméstica.