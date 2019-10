Weimar es el gran referente de la fragilidad de la democracia. Una fragilidad fortalecida y seguida de las dos grandes tiranías del siglo XX: el nazismo y el comunismo. México no sé si es más un Estado fallido o un simulacro de democracia. Frente al crimen organizado, rendición. Un criminal (hijo del Chapo) devuelto a los delincuentes de manera pública para «garantizar la paz y la seguridad de la población». La violencia en Barcelona no se diferencia de la que montan radicales en una cumbre del G-8 (recordemos Génova). Contra la violencia de las turbas, organizadas o no, la violencia legítima de un Estado (no hace falta recordar a Carl Schmitt). Otra cosa es lo que haya detrás de toda esa violencia ruidosa. 40 años de nacionalismo. Me imagino a Pujol ahora como uno de esos malos de dibujos animados a los que sale un destello de los dientes. Admirando su obra. No es peor la violencia desatada que los caminantes pacíficos bien atados.