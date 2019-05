En la celebración del título de la Copa en la Plaza del Ayuntamiento, un espectador atento que podía ser yo o cualquier interesado en ver lo que sucedía y celebrar anónimo el trofeo y no el lugar del protocolo, hubiera captado la transformación de la mentalidad y los cambios de la ciudad. El escrutinio nunca miente. Un resultado electoral es al mismo tiempo analítica de los sentimientos y los rechazos, y como en una resonancia de imagen, una cartografía exacta y casi notarial de la imagen ideológica de la ciudad. El resultado final no solo retrata una composición concreta de la corporación por número de concejales electos que da lugar a un equipo de gobierno. Es también un examen de la labor realizada por unos y por otros durante el curso académico de la política que son los cuatro años de mandato. Estos resultados concretos, más allá de revelar que como en tantas ciudades existe una división casi perfecta entre las distintas manifestaciones de la izquierda y de la derecha, son el mejor ejemplo de cómo nuestra capital, candidata siempre a recibir etiquetas y clichés sobre su mentalidad, su falta de protagonismo territorial, autonómico, y ser considerada como la ciudad a la que se maltrataba desde cierta izquierda, y cierto valencianismo como el gran lastre en la construcción del imaginario colectivo valenciano, es de repente oasis de correcta identidad y conciencia. El triunfo electoral de la suma de la coalición en el gobierno acredita una vez más nuestra invisibilidad. De poco sirvió en los medios audiovisuales, preocupados tan solo de la suerte electoral de Madrid y Barcelona, y atentos en exclusiva al destino de Manuela Carmena y Ada Colau. Para los que día tras día, y año tras año, se han dedicado a tatuar el nombre de la ciudad asociado al conservadurismo, a la corrupción y a la insistente puesta en circulación de dicterios sobre la arquitectura, políticas y modelos de gobierno que se desmentían con saña interesada, la opción elegida por la tercera capital de España no existió y apenas tuvo comentario. Los protagonistas de la victoria deberían hacérselo mirar. Si uno estuvo atento a la mirada y al murmullo que se proyectaba acerca de la ciudad, comprobará que los resultados y la cartografía son una perfecta radiografía de los profundos cambios en la ciudad y su mentalidad, y el anclaje del mensaje de la oposición en la ciudad del pasado, una única ciudad, la que se asienta de las Grandes Vías hacia dentro, Mestalla y el Ensanche. Hay otras ciudades dentro de la ciudad, otra mentalidad, otras necesidades, barrios y mercados, nuevas formas de ocio, fiestas y conciertos que han crecido en las dos últimas décadas y han venido para quedarse, mientras el mensaje de la oposición se ha percibido como la recuperación del gobierno para la València del pasado, la València de siempre. Mientras la perspectiva de la mirada no cambie, no habrá partido.