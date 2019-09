CAMBIOS SIN CAMBIAR

No me gusta hablar mucho de fútbol desde la visión del entrenador. No tengo conocimiento ni experiencia para discutir a un técnico sus alineaciones, planteamientos, cambios y decisiones. Procuro no presumir de lo que no soy. Así que, como espectador de lujo de Celades, ofrezco mi opinión que es igual de válida que la de cualquier otro aficionado. Con Marcelino destituido es Celades el horizonte presente y futuro. De nada sirve recordar al que se fue y así se lo hizo saber Rodrigo a Mestalla. Agua pasada no mueve molinos, que recordaría nuestro rico refranero. Pero si -como dice el actual técnico del Valencia- hay muchas cosas que antes se hacían bien -aunque no diga cuáles- a ellas voy a ceñirme. Creo que el Valencia anterior tenía como grandes virtudes los automatismos de un sistema muy definido, el entendimiento de jugadores y la claridad en las famosas pequeñas asociaciones durante el juego. Un 4-4-2 muy claro con el que jugaban de memoria. Y defendían de memoria. Esas eran las conocidas virtudes. ¿Los defectos? Igual de indiscutibles: el equipo atacaba poco y mal. Vivía del contragolpe pero cuando tenía que construir, los problemas eran tremendos. Muchas veces, o se aprovechaba la ocasión de cada partido o a penar. O a empatar. La forma de atacar era el gran debe de Marcelino. Así que, si un entrenador ocupa el puesto de otro -sobre todo si no es por malos resultados- puede actuar de dos maneras: o mantiene lo bueno que había o trata de adaptar su diferente idea de juego. Las dos cosas a la vez no tienen cabida. Y Celades parece haber elegido la segunda. Pese a que esta plantilla está hecha para un 4-4-2 está intentando adaptar su 4-3-3. Dice que no cambia mucho, pero la realidad es que Rodrigo en una banda no es Rodrigo en punta, que Rodrigo con Gameiro en punta no es Rodrigo en banda con Maxi en punta, que Coquelin atacando no es Ferran en banda... Son muchos cambios en poco tiempo. Cambios que, además del riesgo que conllevan, pueden afectar también al sistema defensivo. Tanto en Londres como ante Leganés su equipo recibió más oportunidades que las generadas. Cosa lógica si el frente de ataque poco se parece a lo que se jugaba antes de memoria. Porque en el bloque de Marcelino defendían todos como un bloque compacto. Yo, la verdad, esperaba menos cambios y más tarde. Esperaba que Celades no tocara el sistema sin tiempo para entrenarlo y que tratara de mejorar el juego ofensivo modificando pequeñas cosas. Pero ha decidido plasmar su idea. Aunque no le ficharan por malos resultados del anterior. Aunque la plantilla estuviera hecha para otro. Aunque jugaran de memoria. Aunque casi no pueda entrenar. El tiempo dirá si acierta, se equivoca o rectifica. Si vive o muere con sus ideas. Yo habría sido menos valiente.