EL CAMBIO DE SISTEMA NO FAVORECIÓ

Siempre nos sentimos favoritos en las anteriores eliminatorias. Los rivales y el potencial del VCF nos hacía presagiar que los nuestros acabarían pasando a la siguiente fase salvo sorpresón y/o catástrofe absoluta. Tanto en Copa del Rey como en Europa League, los enfrentamientos resultaron a priori accesibles, aunque sobre el terreno de juego, y sólo en algunos casos, finalmente no lo fue tanto. Ebro, Sporting, Getafe y Betis, más Celtic, Krasnodar y Villarreal completaron un conjunto de rivales a los que el VCF debía eliminar sí o sí. Anoche comenzó la verdadera Europa League para los valencianistas. La ventaja, que comenzó a dos partidos de la final, un emparejamiento del que saldría uno de los finalistas, y que obligaba a poner absolutamente todo sobre el césped, primero del Emirates y una semana después en el de Mestalla. Rival de prestigio, venido a menos, eso sí, pero con precedentes recientes de nivel alto en la competición. Acceder a la siguiente ronda dejando a un lado al Nápoles italiano no es fácil, y los de Emery lo lograron. También es cierto que, ahora mismo, transitan una fase de dificultad y resultados adversos en la Premier, que empujan a los londinenses a centrar casi toda su probabilidad de éxito esta temporada en la tan ansiada final de Bakú. Y Marcelino optó por cambiar el sistema, metiendo a los cuatros centrales en el once inicial, con Diakhaby incrustado como stopper en el centro del campo, liberando ligeramente a Soler y Parejo de trabajo defensivo. Piccini y Gayà en las bandas y Rodrigo y Guedes arriba. Primeros quince minutos espléndidos del VCF. Metidos atrás y saliendo al contragolpe a toda velocidad, aunque fue a balón parado como el equipo valencianista pudo y supo sacar ventaja en el marcador. Creo que lo vieron tan cómodo y sencillo, que cambiaron inconscientemente su forma de afrontar el encuentro. Ya dominábamos, jugábamos en campo contrario, nos desplegábamos a presionar arriba, y eso precisamente fue lo que permitió al Arsenal variar el rumbo del encuentro. Rompieron la línea de presión, encontraron a la espalda de los mediocentros a Lacazette, que habilitó a Aubameyang, quien devolvió al francés para que empatase el partido. A partir de ahí ya no vimos más al Valencia de los primeros minutos. Sin hacer demasiado, controlaron el juego, y hasta tuvieron algunas muy buenas oportunidades para seguir sumando en el marcador. Nosotros sufríamos con y sin la pelota. No generábamos oportunidades de gol y defendíamos con relativa dificultad. Con lo que no llegó el segundo y, finalmente, Aubameyang hizo el tercero para ellos. Hubo un momento que incluso dábamos el dos a uno por válido, pero acertaron una vez más. El resultado final, bastante peor de lo esperado, pero superable. Ellos no son consistentes, y la parte de atrás es relativamente frágil. El sistema que planteó Marcelino no nos favoreció, seguramente por falta de práctica. Aun así, insisto, el Arsenal teóricamente debería sufrir mucho en Mestalla.