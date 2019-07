¿HABRÁ CAMBIO O NO EN LA JUNTA?

E l nuevo ejercicio nos llega cargado de incertidumbres a nivel global. La crisis económica continúa dando coletazos, cada vez con mayor fuerza, y las comisiones, todas sin excepción, consumen horas y horas intentado que sus proyectos e ilusiones cuadren con los fríos número del presupuesto, en ocasiones harto difícil. Y en ese calvario también están los artistas falleros a los que se contrata, a priori, con cifras a la baja; presupuestos que si el año da bien se puede aumentar, aspecto éste que se puede dar en casos contados no es la generalidad.

El máximo organismo fallero, la Junta Central Fallera, continúa su interinidad y cumpliendo los plazos de sus convocatorias que no pueden relajarse para el buen gobierno de la fiesta, en una palabra las fallas tiene sus acciones pautadas. Otra cosa será saber quién capitanea la nave festiva. Al respecto habrá que esperar un poco para saberlo, aunque temo que a estas alturas del partido los que optan al cargo ya tienen sus ejecutivas preparadas o por lo menos comprometidos al igual que el personal de confianza fuera del organismo fallero si todo esto lo han trabajado bien. Tan solo resta que el sodoku municipal se despeje y se ponga todo el mundo a trabajar en favor de los valencianos, apartando las filias y fobias partidistas que no conducen a nada positivo.

Una de las incógnitas que devana la sesera a algunos grupos falleros es el cambio o no en la Junta Central Fallera; es decir, si habrá una repetición del mismo concejal o se incorporará alguien nuevo al cargo. En todo caso, sea quien sea, se presupone que deberá tomar el toro por los cuernos y cambiar a aquellas personas que, a su juicio, no cuadren para el nuevo proyecto, porque nuevo debe ser para que se dinamice la fiesta, la actividad de las delegaciones y, sobre todo, que las actuaciones que se tomen estén siempre respaldadas por el concejal responsable y no se improvise. La actuación y compromiso de un integrante de la Junta no puede quedar nunca con el culo al aire.