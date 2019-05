Se nota cuando se disputa un partido de fútbol de trascendencia. Sólo basta echar un vistazo al termómetro de la vida, es decir, a los bares: sufridores (mayoritariamente son hombres, sí) acodados en la barra, clientes fuera del establecimiento fumando, mesas con decenas de botellines de cerveza vacíos... Durante los 90 minutos del encuentro los aficionados experimentan todo tipo de sensaciones y sentimientos: felicidad, indignación, resignación, rabia... No siento pasión por el deporte rey; mis debilidades son otras y de otros reinos. Tampoco soy seguidora de ningún equipo, es más, cambio de chaqueta. No tengo más criterio futbolístico que sentir los colores que defienden los hombres que quiero. Así, he tenido días en los que me ha satisfecho el triunfo del Barcelona y otros la victoria del Real Madrid. A veces no voy con ningún club, pero hoy sí. Toca animar al equipo che en la Copa del Rey. Si gana me alegraré por los valencianistas que me rodean.