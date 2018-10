CAMBIAR DE EQUIPO

Seguro que conocen aquella vieja máxima (cuya autoría ignoro) que proclama que se puede cambiar de trabajo, de casa, de ciudad, de país, de religión, de ideología y hasta de pareja (y hoy cabría añadir que también de sexo), pero que lo que no es posible es hacerlo de equipo de fútbol. Se nace y se muere con los mismos colores, es una cuestión de fidelidad identitaria, todo lo irracional que se quiera pero cargada de emotividad y recuerdos, que no entiende de victorias o de derrotas, de buenas o malas noticias, de rachas negativas que a veces pueden durar lustros, décadas, tal vez siglos. Es un sentimiento que está por encima de títulos, aunque a nadie le amarga un dulce y a ver quién es el valiente que se atreve a decir que no le gustaría que el Valencia llegara a otra final de Champions o de Copa del Rey o que no disfrutaría viendo al autobús del conjunto de Mestalla festejando una Liga por las calles de la ciudad entre banderas, camisetas y bufandas de los aficionados. Ocurre, no obstante, que como hemos ido construyendo una sociedad acomodaticia, poco resistente, blandengue, que no quiere ni oír hablar de sufrir, son cada vez más los que desde el minuto uno se apuntan -ellos y a sus niños, pobrecitos míos- al Madrid o al Barcelona porque así tienen asegurada no sólo la diversión sino también el éxito, la gloria, poder presumir, disfrutar al máximo, evitarse tantos disgustos, participar del movimiento mayoritario amparado por los medios de comunicación de las dos capitales. Porque ser de otros equipos, como el Valencia, muchas veces es padecer, vivir en tensión, con el corazón a punto de estallar y en una montaña rusa con más bajadas que subidas. Aún así, el valencianista de verdad nace, crece (más o menos, mejor o peor), se reproduce (a veces) y muere, y en todos estos estados permanece fiel a la fe valencianista. Siempre. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Todos? Sí, todos. ¿Seguro? Bueno... a ver... hay excepciones. Si, pongamos por caso, uno quiere ser presidente del Valencia, no puede o no le dejan o no lo consigue o se le adelantan otros, entonces igual va y se busca otro equipo de por aquí cerca para matar el gusanillo. Y si uno, pongamos otro caso, es presidente del Valencia, deja de serlo, quiere volver a serlo pero no puede o no lo dejan, o lo que sea, entonces también se busca otro equipo que también cae a tiro de piedra. O de travesía en barco. Y donde antes uno decía ¡Va-len-cia, Va-len-cia, Va-len-cia! pues ahora dice otra cosa y santas pascuas, la mar de contento y de encantado de haberse conocido. En esos casos, que existen, al sabio aforismo de «se puede cambiar de trabajo, de religión, de ideología...» hay que añadir que también, a veces, en ocasiones, muy de cuando en cuando, se puede cambiar de equipo de fútbol. Cuando interesa. Al bolsillo o al ego.