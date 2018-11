¿Cambiamos o no de coche?

Los sucesivos anuncios gubernamentales contra los automóviles convencionales se han traducido sin duda en innumerables paralizaciones de proyectos de compra. Es comentario general quedar a la expectativa, no sea que los acontecimientos nos superen. Y en consecuencia se suceden las noticias de fábricas que bajan la producción y reducen plantilla, mientras las grandes marcas toman posiciones e intentan desarrollar deprisa lo que viene empujado por la autoridad: el coche eléctrico; no ya con las limitaciones y precios caros de ahora, sino con eficacia comparable a lo que venimos usando y costes de compra similares. Sin embargo, siendo encomiable la intención de este cambio histórico, para eliminar problemas de contaminación y dependencias energéticas, la cuestión es que se mantienen muchas incógnitas abiertas. ¿Habrá capacidad real para disponer pronto de coches eléctricos sin la espada de Damocles de quedarte tirado? ¿Se ampliará lo suficiente la autonomía y la capacidad de carga rápida como ahora llenas el depósito? ¿Llegará a tiempo toda la tecnología que falta? ¿Habrá bastante generación eléctrica para alimentarlo todo? Porque al día siguiente de poner fecha de caducidad a los motores de combustión, el presidente del Gobierno anunció también el fin de las nucleares. ¿Cómo se prevé generar la electricidad para mover todo lo que ahora se mueve con petróleo? De momento no se ve aún el empujón definitivo a las renovables, y menos al hidrógeno, que es el futuro de verdad. ¿Existe suficiente litio, cobalto, níquel y cobre para las baterías y los nuevos motores? ¿No contamina su extracción y transformación? ¿Los grandes camiones y tractores agrícolas también serán eléctricos? ¿Y los barcos, aviones y motos de carreras? ¿Qué hacemos mientras, cambiamos o no el coche que se va quedando caduco?