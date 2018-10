A lo mejor resulta un tanto triste reconocerlo, pero sospecho que el artilugio revolucionario para los de mi quinta fue el reproductor de vídeo. De repente, aunque en formato jibarizado, el cine en casa. Nuestra educación sexual vino marcada por aquellas películas X de corte ochentero y nula depilación íntima.

La parte gimnástica, a los dos minutos, me aburría. Apretaba el botón que avanzaba la cinta porque buscaba esos diálogos absurdos, descacharrantes y minimalistas. Un chico y una chica que no se conocían coincidían en el ascensor. «Mmm, hace calor...», musitaba él. Ella respondía: «Mmm, sí, hace mucho calor...» Entonces se desnudaban y demarraba el contorsionismo, con lo cual, de nuevo, avanzaba hasta toparme con otro diálogo de igual profundidad. Cómo me reía. El vídeo murió pero ahora recurrimos a las plataformas televisivas que nos nutren de series y largometrajes que hace poco se estrenaron en las salas de exhibición. Muchos domingos por la tarde, cuando escapo de las garras de la siesta y me despejo, enchufo, a modo de experimento, una de superhéroes. La última siempre es peor que la penúltima porque el guión todavía rezuma mayor infantilismo. Vuelvo a la práctica del porno ochentero; esto es, persigo los breves diálogos y paso a cámara rápida el grueso de la acción. Un musculoso vestido de pijama de lujo masculla: «Mmm... El mundo está en peligro...» Un amigo suyo que luce camisón y casco de carnaval responde: «Mmm... Sí, tenemos que salvar el mundo.» Tres trillones de bofetadas después, en efecto, han salvado el planeta. Lo curioso es que esta clase de filmes satisface el apetito de numerosos adultos que son capaces de desarrollar explicaciones plagadas de vericuetos presuntamente filosóficos. Que yo recuerde con aquel hirsuto porno casposo por lo menos no nos engañábamos.