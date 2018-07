Por mucha frase pintoresca en Rusia y por mucho sudor en Corea, José Antonio Camacho siempre será el de la cabeza vendada en México 86. España juega contra Irlanda del Norte. 2-1 a nuestro favor. El gol norirlandés fue de Colin Clarke, el mismo que incrustó a Camacho los clavos en la cabeza. Le vendaron. En el descanso, el doctor Guillén le cosió («Al estar la brecha en la frente, con apenas carne para meter la aguja, se le rompió dos veces»). Siguió jugando, sangrando y se cambió la venda dos veces más. Acabado el Mundial de Rusia, lo más comentado son sus frases. «Es difícil quitarles el balón porque no lo tienen» o «Es fundamental que los centrales estén centrados». Entre tanto comentarista previsible, mejor Camacho. «Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no», según la ministra Calvo. No digo un irlandés, pero sí que habría que mandarle un lingüista y un filósofo. España es más Camacho que Calvo, quieran o no.