Calvo y las canéforas

Cuentan que estando García Lorca en el teatro, escucha a un actor declamar un famoso poema de Rubén Darío; concretamente, el responso que escribió a la muerte de Verlaine. Entonces, llega el célebre verso «que púberes canéforas te ofrenden el acanto». Y el poeta granadino se levanta y exclama: «A ver, otra vez, que sólo he entendido el 'que'».

Los modernistas de finales del XIX jugaban con las palabras para transformar el lenguaje poético. Los políticos del siglo XXI para desvirtuarlas y hacer de ellas instrumentos de agitación, o de encubrimiento o de falsedadades que hoy llamamos 'fake news'.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha jugado de forma penosa con el lenguaje para tratar de aclarar la inexplicable figura del relator que el Gobierno se ha sacado de la imperiosa manga. Ha maleado tanto la explicación que hasta a los barones del PSOE les han sangrado los oídos al escuchar que «habrá una persona, aún no sabemos quién, que haga el trabajo de convocar, de poner orden en el debate» sobre Cataluña. Ese «aún no sabemos quién», mosquea además a los dirigentes socialistas, que no saben si el nombre lo pondrá Torra o Sánchez.

Un Sánchez, por cierto, que ya ha aprendido el juego de Rajoy de dejar que sus hombres y mujeres se quemen en las batallas gubernamentales; por eso ha lanzado a Carmen Calvo y a José Luis Ábalos al barro mientras él se dedica a la alta política en Estrasburgo, o en Davos o en México.

Y sin respuestas irrebatibles, los peones se zafan con un lenguaje críptico, por ser benevolente, que les lleva a contestar «que púberes canéforas te ofrenden el acanto» cuando les preguntan por qué necesitan que un 'relator' busque un foro para que se reúnan los partidos si ya existen Parlamentos.