¿Por qué no te callas?

La cortina de humo es una recurrente estrategia en política para despistar con el objetivo de ocultar algo gordo. La vieja maniobra consiste en crear un globo mediático de grandes dimensiones que distraiga la atención durante días, semanas o meses. Cuanto más populista sea el mensaje, más tiempo perdurará. Mientras se hable de eso, no se hurgará en los verdaderos problemas. La carta de Andrés Manuel López Obrador a Felipe VI y al papa Francisco exigiendo sus disculpas por los abusos cometidos durante la conquista no parece vinculada a su compromiso histórico. Desde la Santa Sede, con diplomacia vaticana, se han limitado a recordar que el sumo pontífice ya lo hizo en julio de 2015 en su visita a Bolivia y no únicamente por «las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América». El ejecutivo español lo ha rechazado de plano con «firmeza». Carmen Calvo replicó que el rey «no tiene que pedir perdón a ningún país». AMLO -apodo con el que se le conoce públicamente- ha destapado, 'motu proprio', una caja de Pandora que se le va de las manos. Buena parte de la población indígena mexicana se revuelve de indignación contra la propuesta de un gobernante que se aupó al poder hace unos meses con la marca «por el bien de todos, primero los pobres». El 70% de la heterogénea comunidad nativa malvive en la indigencia en un presente bajo el estigma de la exclusión y el racismo. Son invisibles. Como el sufrimiento de las familias de las más de 40.000 personas desaparecidas, según los registros oficiales más recientes de un país en el que hay cerca de 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cadáveres sin identificar. Olvidados como las víctimas del crimen organizado y el narcotráfico de los cárteles que elevan a cinco el número de ciudades mexicanas en el ranking de las diez urbes más violentas del mundo. Un problema de primer nivel que ha provocado más de ocho millones de desplazados, números sin nombre, que se han visto obligados a abandonar sus raíces en los últimos años. Aunque podrían ser muchos más, puesto que tampoco hay transparencia en el recuento de estas cifras. La lista de males es larga. Por no hablar de la corrupción endémica o la angustia en la frontera con Estados Unidos.

AMLO, con orígenes familiares en Cantabria, «se equivocó de destinatarios». Mario Vargas Llosa le dio un repaso en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba (Argentina): «Debió mandársela a él mismo y responderse, o respondernos, por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España, y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados». Una lección de Nobel tan directa al grano como el emérito zasca de Don Juan Carlos a Hugo Chávez en aquella Cumbre Iberoamericana de 2007: ¿Por qué no te callas?».