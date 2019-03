No se termina de entender el largo proceso de renovación de Tito Blanco como secretario técnico del Levante UD para las próximas campañas. Tras tres temporadas en el club, el consejo -con Quico Catalán al frente- conoce sobradamente su modo de trabajar, sus puntos fuertes y débiles. Sorprende, para un puesto de tanta confianza, andar examinando en maratonianas sesiones su proyecto de futuro como si fuera un desconocido cualquiera. Si se quiere seguir con él, adelante. Caso contrario, se le agradecen los servicios prestados y se busca sustituto. Entendemos que Vicente Blanco esté calen-Tito (disculpen el inevitable juego de palabras) con esta interminable historia. Lo que iba a ser un momen-Tito (reincidencia) se ha convertido en una agonía que empieza a rozar el masoquismo. Él quiere seguir aunque hace dos meses creía estar fuera. Está dispuesto a modificar cuestiones y ceder a las exigencias sobre el organigrama y los ojeadores, incluido seguir con Luis Helguera como segundo. Pero lo que no tiene sentido es imponerle desde los despachos un sistema de trabajo en el que no cree, un modelo distinto a lo que él concibe debe ser la dirección deportiva. Si hay confianza se debería depositar sobre sus hombros la responsabilidad con todas las consecuencias. El problema es que no la hay. Si se confía en alguien no es necesario saberlo todo y, a estas alturas, las dudas de los últimos meses sólo demuestran desconfianza. La posible renovación a regañadientes, y ahora al parecer solo tras asegurar la permanencia, es un augurio de tormentas en el horizonte en cuanto vengan mal dadas. Aún así, todo apunta a su continuidad. En estos momentos poner un sustituto sin garantías sería correr demasiado riesgo. No tiene sentido por tanto esta dilación. El consejo debería renovarle cuanto antes fijando una fecha límite de decisión y dejar de alimentar la inestabilidad interna. Esperemos que no sea demasiado tarde y no se le haya quitado a Tito la poca autoridad que aún le queda dentro del club. A todo esto, el balance de su gestión ha sido positivo. Presenta, como casi todo en la vida, sus luces y sus sombras, aunque con más aciertos en lo sustancial que fallos. Hay motivos tanto para renovarlo (se han cumplido los objetivos con momentos gloriosos) como para no hacerlo (errores de bulto en el mercado de fichajes y poca capacidad de reacción en determinados momentos). Aunque se supone que de los errores se aprende y la experiencia adquirida por Tito estos tres años en un equipo de la élite es un plus respecto a su llegada como novato. En cualquier caso ha llegado un momento en el que Quico, haga lo que haga a partir de ahora, se va a equivocar. Aunque, por suerte para todos los granotas, también puede equivocarse bien. O no.