LA CALDERA

Nos obsesiona el clima porque arrastramos el poso agropecuario de nuestros abuelos. El cielo marcaba nuestra supervivencia. La sequía, el pedrisco, el vendaval o las inundaciones arruinaban las cosechas, y de ahí a la penuria, al hambre, sólo había un paso. Una granizada traidora sigue asustando a mi madre a fecha de hoy porque recuerda que, cuando era niña, se jugaban la temporada entera si la naranja se perdía. La naranja, entonces, se pagaba, no como ahora, aunque por contra agroseguro ni existía ni se le esperaba.

Gracias a la ciencia, a los satélites, las predicciones se ajustan. Esto, en general, supone un avance que nos prepara para los rigores, pero en lo individual sospecho que producen un efecto algo nocivo, al menos en mi caso, que soy rarito. Por ejemplo, desde que inventaron lo de la «sensación térmica» siento las tiritonas del frío en mayor medida. Retrocedamos al último invierno... Escuchas temprano vía radio lo de «hoy estamos a 11 grados pero la sensación térmica es de 3...» y me hunden porque me congelo con esos 3 grados que en realidad son 11 pero que por culpa de la dichosa sensación ya me causan un resfriado terrible, duradero. No quiero sensaciones acuchillando mi subconsciente y condicionando mi alma, sino certezas que me permitan regatear la rasca. Regresemos al presente... Tanta matraca nos están propinando con la ola de calor que, antes de que su abrasivo lametón socarre nuestras ingles, sufro una calentura horrible que apenas me permite dormir, respirar, caminar, funcionar. Sufriremos sin duda con la temperatura infernal que aterriza estos días, pero la repetición de la noticia nos recalienta la sesera de antemano, con lo cual padecemos el doble. 'Empieza el calor', tituló Chester Himes una de sus inolvidables novelas. Pues claro que sí, para eso estamos en verano.