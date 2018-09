Esos calcetines La política-espectáculo trata de disfrazar con gestos y atención a la vestimenta las carencias de contenido PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 30 septiembre 2018, 10:06

Podemos discutir sobre si hay que llevar o no corbata, aunque en determinados actos está claro que hay que ponérsela. Y también sobre si se puede sustituir por una pajarita, que hay que reconocer que a Chencho Arias le queda de maravilla, aunque no todo el mundo es Chencho Arias y algunos hacen el ridículo al colocarse en el cuello una prenda que al menos en Valencia parece asociada a una determinada tendencia. Incluso podemos enzarzarnos en eternos debates acerca del color del traje -siempre oscuro- o el de los zapatos -de cordones, nunca mocasines-, pero por lo que no paso y no estoy dispuesto a transigir (tras las derrotas sufridas con las chanclas, los pantalones pirata y las camisetas sin mangas) es por lo de los calcetines. Y no hablo, por supuesto (que ni ustedes ni yo tenemos tiempo que perder), del peligroso psicópata que se enfunda los mismos calcetines blancos que se pondría para ir al gimnasio o para salir de excursión a coger setas. Que si encima son de los de dos rayitas roja y azul en el borde pasa a ser tipificado como delito contra la salud pública. No, eso no hace falta ni comentarlo aunque les aseguro que yo lo he visto en Valencia, no es una pesadilla. No, de lo que les hablo es de los calcetines de diseño que algunos famosos se compran para llamar la atención, para decir aquí estoy yo, para hacerse los graciosos o vete tú a saber para qué. El último, el primer ministro canadiense, el mediático y popular Justin Trudeau, que durante su encuentro con Pedro Sánchez apareció con unos de color azul celeste y llamativos topos mientras nuestro presidente lucía -que eso sí lo sabe hacer, otra cosa es el resto- un estiloso traje oscuro, corbata a juego, camisa blanca y zapatos y calcetines negros, como Dios manda. Ganas -las de Trudeau- de llamar la atención con lo superfluo, de hacer un ruido innecesario y de desviar el interés sobre lo importante. En general, les ocurre a todos los políticos que pretenden sustituir con polémicas asociadas a su vestimenta las carencias de fondo ideológico, o su insultante populismo, o un radicalismo que asusta e incomoda. Los calcetines deben ser negros para pasar desapercibidos, para que no se hable de aquello que no lo merece. Pero la política-espectáculo, la que está pendiente de compartir vídeos y fotos del perrito juguetón, la paella del domingo o el bailoteo social y solidario en un club de jubilados, la que vive de imágenes facilonas y huye de los despachos, del estudio de expedientes y de reuniones con los técnicos, necesita este tipo de gestos, que la gente se distraiga mirando sus calcetines, o que se comente lo valiente, atrevido e iconoclasta que es uno por presentarse en la Zarzuela o en la Moncloa sin chaqueta, en mangas de camisa, y por sentarse en el sofá frente al presidente del Gobierno como el que está en casa de unos amigotes tomando unas cervezas. Aunque luego se marche, de regreso a su hogar, a un chaletazo en la sierra.