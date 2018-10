Els manobres sabien pastar ben be, «una de calç i dos d'arena» conseguint barreja, en la que lligar les pedres i bastir obra ferma. Deu vindre per lo manco del temps dels romans, Encara trobem son art en recialles d'edificis que duen més de dosmil anys a les esquenes i resistixen tan íntegres com la pedra. Pero van acabant-se els oficis i poc perdura la filosofia de mesclar, com en este cas calç viva, que l'aigua hidratarà i lligar-la en l'arena, per a resultar, eixuta i organisada,la millor forma dels habitàculs: ben útil a la societat. Profitós podria ser calcular participació, percentages i voluntats, en tal de gestionar fent política constructiva i sòlida, no algepsó de hui que despusdemà solsirà.

I reclamem la calç lligadora viva, per a un poble viu, massa carregat d'arena 'sorra pancatalana', mentira duta a lo mes alt, per tots els mijos, en el perill de que s'escórrega i nos soterre. No cal anar més llunt, perque llegint LAS PROVINCIAS cada dia va eixint a cabaços i cafissos l'ajuda, subvenció, pagament i prebenda, mentres qui no és de la corda, passa en sopa d'all i sura. Sì, fent cultura en tots els nivells, en marca d'orige propi i reconegut com a valencià. Pero l'única calç que tenen per a la valencianitat la reserven per si perim de fam i tapen el cos mort; que no els empudegue, en la marcha mampresa; en les escoles, etc., mal aconsellada en l'oposició, consentidora, en l'excés magnificat per una TV de colocats ben guanyadors, que ningú veu i gràcies, ya que tritura les costums, vulgarisa el destarifo, manipula l'història i demana més com un malcriat. Aborrona vore-nos en l'espill catalino, comprovant el desastre que pot ser l'adoctrinament trencador i el perill que endenyen en els demés espanyols. Ací qui no repartix en sinistre catalino, plora indigne en Madrit. Sapiam que la calç emblanquina, impermeabilisa i té netes les fronteres.