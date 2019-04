Sin café porque se fue la luz

Abejuela es un pequeño y bonito pueblo de Teruel que mira mucho hacia Valencia porque está muy cerca de la divisoria, próximo a poblaciones de La Serranía y bastante visitado por valencianos que van de excursión, que veranean allí o que acuden a la población como base para incursiones montañeras de todo tipo, incluidas las ligadas a la caza o la búsqueda de setas cuando es temporada. Con serpentear por la estrecha carretera ya comprende uno de inmediato a qué se refieren quienes hablan de despoblamiento rural, de la España vacía. Luego viene el test de verdad entre quienes se emocionan cuando descubren un pueblo pintoresco que no conocían y la fiebre repentina les genera el espejismo de que bien podrían encontrar allí la felicidad duradera, que sin duda no sabrían apreciar quienes se tuvieron que ir en busca de una vida mejor. ¿A cuántos kilómetros estás del hospital más próximo?, ¿tendríamos que llevarte hacia Teruel o valdría para el caso que te acercáramos de urgencia a Lliria? No vale, porque el ilusionado visitante está abducido por unas cuantas fachadas bellas de casas que cautivan. Incluso ha visto un par que, por su aspecto, puede que se vendan. Sí, vale, pero cuánto te iban a costar los albañiles. Porque aquí no hay. Tendrán que venir de lejos, cada día. Te costaría un ojo de la cara. Nueces, venden nueces. Qué ricas. Las auténticas del terreno. Llamamos a un timbre con cartel de nueces. No están. Ya se han ido, nos informa un vecino. Natural, no van a estar ahí esperando a ver si llega algún guiri. Bueno, entramos en el bar. Se llama 'La Ontina', nombre de una planta, una especie de manzanilla. Pedimos café. No hay café porque se fue la luz. Aquí se va muy a menudo. Venden nueces, pero no pueden pesarlas porque la balanza es eléctrica y no hay luz. Razones para el despoblamiento.