David Crosby (de Crosby, Stills, Nash & Young) dice que las canciones de Abba son como «caca de perro». A los fans del grupo sueco no les ha gustado. A los fans del grupo sueco no les gusta ni cuando dices que 'The winner takes it all' la canta mejor Meryl Streep que Agnetha. Hay gente que cree, como el vendedor ciego de 'artículos de coña' en 'Top Secret', que no trabaja los zurullos. Y todos los trabajamos. Los partidos políticos también pueden ser «caca de perro» y, sin embargo, mucha gente los vota. A algunos incluso les parecen dignos de ser votados. Divine se comió una al final de 'Pink Flamingos' (por la noche llamó a un hospital para preguntar qué le podía pasar a su hijo, que había ingerido excrementos caninos. Le dijeron que como mucho tendría lombrices). Preguntaron a John Waters por qué había rodado semejante asquerosidad. «Sólo era un poco de caca e hizo de Divine una estrella». Lo mismo podrían decir los Abba a Crosby.