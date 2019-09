Sin cabras no hay paraíso

En la España contemporánea, el fenómeno de la despoblación rural se inició hace siglo y medio, como consecuencia de la industrialización acaecida a finales del XIX y del desarrollo económico de la segunda mitad del XX. A la sangría humana que supuso la emigración al extranjero de miles de españoles durante los años cincuenta y sesenta de la pasada centuria hubo que sumar la emigración interior de numerosísimos compatriotas, que salieron de los núcleos rurales en busca de las mejores expectativas de futuro ofrecidas preferentemente por las grandes ciudades. Este proceso de disminución o desaparición completa de la población afectó sobre todo a los pequeños municipios del interior del país. Más aún, ha ido en aumento año tras año, de modo que cada vez se multiplican los pueblos afectados parcial o incluso totalmente por este motivo. Y la aceleración de esta marcha parece imparable.

Por tener en cuenta algún dato significativo, baste decir que las provincias de Soria y Teruel -las dos más despobladas del sur de Europa- tienen una densidad inferior a diez habitantes por kilómetro cuadrado. Pero estos territorios no son una excepción nacional. Buena parte de las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Navarra corren suerte similar a la de aquellas provincias, pues, aunque suponen el 70% del Estado, no poseen más que el 10% de su población. Solo en los diez últimos años, esa España interior ha perdido 250.000 habitantes.

Esta situación desencadenó el 30 de marzo una protesta sin precedentes por parte de miles de vecinos del mundo rural. Aprovechando el detonante de la cercanía de las últimas elecciones generales celebradas en nuestro país, la denominada 'España vaciada' lanzó su grito en Madrid para exigir a gobernantes y responsables políticos un pacto de Estado urgente que frene la despoblación y evite la agonía de los pueblos. «Ser pocos no resta derechos», «Cohesión y equilibrio territorial, social y económico» o «Si el campo no produce, la ciudad no come» eran algunos de los lemas de las múltiples pancartas ostentadas en la manifestación, si bien la más expresiva quizá fuese la portada por un chico de nueve años del municipio cántabro de Peñarrubia: «Por mis montes y mi pueblo. Sin cabras no hay paraíso».

Hace unas semanas hemos podido comprobar la densidad de lo expuesto en este último cartel reivindicativo. En contraste con lo acontecido durante el resto del año, la España 'vaciada' se ha transformado -durante el verano y especialmente en agosto- en la España 'rellenada'. Gracias a las vacaciones laborales del estío y a la necesidad de sentir el latido del terruño en que se nació, muchas de esas localidades despobladas volvieron a llenarse de gentes que pretendían recuperar -solo durante unos días- la fisonomía de paisajes repletos de referencias personales y el jugo de la vida destilada en las costumbres y tradiciones de un pasado que se echa en falta.

En cada uno de nuestros pueblos volvió a manar el manantial del bullicio colectivo: en las rústicas calles retumbó el alegre volteo de las campanas en el día de la fiesta mayor y la algarabía de la acicalada vecindad en la procesión patronal. ¿No brotó entonces, de lo más hondo de cada ser, una fresca brisa que parecía venir del comienzo de todo y, como un susurro, perderse hasta el final de ese todo? ¿No se hizo sugestiva la intimidad propia y, al mismo tiempo, la de los demás? La vuelta al pueblo supuso el retorno momentáneo a un peculiar estilo de vida: el de la cercanía y la entrañable concreción, el de la sencillez y la visión humanizada de la existencia...

Pero esto es solo una solución coyuntural, que, en el mejor de los casos, funciona como un parche mal puesto: no resuelve el problema y, al año siguiente, hay que volverlo a poner, aunque sea para unas semanas. Sin embargo, este remedio permite captar la profundidad de lo anhelado por quien vuelve al pueblo natal: el retorno a un hábitat más propicio que el vivido en el escenario cosmopolita de la masificación urbana, de la aniquilación de la naturaleza, del ajetreo de un desarrollo consumista que todo lo devora, del fracaso de un modelo de progreso que no libera a la persona sino que la esclaviza con sofisticadas cadenas...

Por ello, frente al hecho de la despoblación rural, no deberían crearse falsas expectativas. No se trata de la presencia de una cuestión circunstancial y exclusiva de nuestro país -susceptible de resolverse nacionalmente-, sino de un fenómeno histórico y mundial. Si no se propicia una actitud de cambio a escala global (a semejanza de lo acontecido con la lucha contra determinadas enfermedades como el cáncer o el sida, el cambio climático, la igualdad de derechos de la mujer...), no hay soluciones eficaces para evitar hoy por hoy el problema de estos municipios despoblados. Más aún, quizá se está ante una nueva etapa evolutiva de la civilización, sin retorno posible. De momento, lo único que lo mitiga parcial y temporalmente es el verano y su efímera vuelta al paraíso. ¡Incluso sin cabras!