Compramos dos pollitos cuando vivíamos en Tánger, por la risa y tal, y cuando crecieron en el hogar nos encontramos con dos hermosas gallinas viviendo en el balcón. Mi madre se lo curró al tapizar esa minúscula parcela con paja para que estuviesen cómodas y las aves se integraron felices en la rutina. Tenía su coña que, en la morada del catedrático de francés (mi padre) del Instituto Politécnico Español de Tánger Severo Ochoa, un hombre serio y formal de los de antaño, brotase un eterno murmullo de fondo con el cacareo de esas dos gallinas. ¿Cómo no voy a ser algo friki con la infancia que acarreo? Un día, al regresar del colegio, las gallinas habían desaparecido. Nos contaron que las habían liberado en el monte para que trabasen amistad con el resto de la fauna campestre. Me temo que acabaron en la paella del domingo, lo cual supuso una especie de gallinaceo martirologio gastronómico muy digno. Los animales así como de granja trasplantados a la gran ciudad simbolizan nuestra historia ancestral y por eso su presencia choca en el mar de asfalto. Cuando rehabilitaron en la zona de la avenida de la Plata una serie de viviendas para los miembros de una artística etnia que no me atrevo a nombrar para que los chalados no me acusen de racista, circuló una leyenda extravagante: parece ser que, algunas familias, optaron por subir el burro al piso. Sea cierto o no, suena formidable este machihembramiento entre la libertad asilvestrada y el corsé de la urbe. La Policía Local ha rescatado una cabra huérfana de mirada meláncolica en Valencia y la han trasladado al Centro de Especies Exóticas. Exótico sí se nos antoja el rescate, y detecto una fuerte carga metafórica pues, a estas alturas de la temporada, estamos todos un poco como cabras. Espero que la cabra hermana no termine en una barbacoa veraniega...