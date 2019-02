CABEZONES Y MEDALLAS

El fenómeno se estudió en Francia pero supongo que sirve para España. Una parte nada desdeñable de los deportistas que conquistaron gloria y oro, una vez finalizada su carrera, cayeron en la depresión. El diablo que te sume en la zona oscura afectaba sobre todo a los vinculados con el atletismo, el judo y, en general, deportes que no gozan del fervor masivo pero que sufren un subidón en caso de éxito.

A estas personas les marearon atravesando platós catódicos y cuando les presentaron a los políticos que venderían a su madre para fotografiarse al lado del triunfador que luce la medallita. Ese fulgor súbito dura lo que el pedo de un canario. Luego les olvidan. A la espigada saltadora de altura Ruth Nosequé la vapulearon cuando el cerebro se le hizo bola mientras expresaba una desafortunada comparación. Se presentaba por el PP en su comunidad autónoma. Se retiró tras padecer una masacre y supongo que todavía anda perpleja: ¿por qué antes le sonreían todos y de repente la insultan tanto? Pues porque pecó de inocente. La política no admite almas cándidas, sino gente con el estómago blindado y el colmillo dispuesto a la dentellada ponzoñosa. Al deporte se le glorifica hasta extremos ridículos y al deportista se le considera un héroe aunque sea un necio. Pero si pasas a la politica, husmearán entre tus refajos. Al tal Pepu Noséqué no le conocía demasiado porque el baloncesto no es lo mío. Cosechó una victoria histórica en ese ramo y se le intuye tirón entre los posibles votantes desencantados con el PSOE de Madrid, pero ha bastado su presencia para que le desempolven viejos asuntos. Por un lado, no queremos políticos profesionales; por otro tampoco nos placen los fichajes mediáticos. ¿En qué quedamos? Sé lo que prefiero: cabezones adustos y preparados que cuadren las cuentas. Pero eso no vende.