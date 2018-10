A dos centímetros del tímpano de la víctima, el basilisco independentista bramaba: «¡Te cortaría la cabeza si pudiera!». Vociferaba ese mantra una y otra vez mientras perseguía junto a su manada a un manifestante que defendía la paridad salarial entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Tanta violencia reconcentrada me asombra, tanto odio acumulado me pasma, tanta chaladura me deprime. En efecto, si fuese por tarados así, con semejante afición hacia lo de cercenar testas ajenas que no comulguen estrictamente con el pensamiento que pretenden imponer homenajeando a la guillotina, reconvertirían Cataluña en la Isla de las Cabezas Cortadas, aquel refugio donde los piratas malgastaban el oro robado mientras se ponían ciegos de ron garrafero. El vociferante que mostraba esos modales asesinos desde luego no parecía favorecido por la naturaleza en cuanto a un mínimo de inteligencia. A esta clase de elementos, imbéciles resentidos que culpan al mundo de su fracaso personal, les ofreces una bandera junto a una ideología chata y les empapa el furor sangriento y cobarde de la justicia rápida tan al estilo del letal paseíllo la guerra civil. Cenutrios así son los que se han cargado la imagen de aquella Cataluña cosmopolita y tolerante, abierta al mundo, atenta a las vanguardias culturales y solidaria con aquel prójimo que acudía hasta sus ciudades para trabajar y labrarse un futuro mejor. La pasión independentista ha creado hinchas monstruosos que, a falta de otra cosa, amenazan con el tesón del verdugo a punto de propinar el hachazo. «¡Te cortaría la cabeza si pudiera!», gritó el histrión. La cabeza no se la cortaron, pero un secuaz suyo le descerrajó un puñetazo, naturalmente por la espalda, que le rompió la nariz. Imagino que estos valerosos patriotas se marcharon a casa harto satisfechos.