CABEZA Y TRIPAS

José Luis Ábalos aprovechó su presencia el pasado martes en el Foro LAS PROVINCIAS-Santander para reivindicar más política desde la cabeza, y menos desde las tripas. El ministro de Fomento vino a decir que a la Comunitat Valenciana no hace falta defenderla a gritos. «Hay que defenderla y punto», aclaró. Una invitación a bajar el tono de algunas acusaciones que cruzan los partidos políticos, más prisioneras de la velocidad del tuit que de la reflexión. Ábalos, ya lo saben, es también el secretario de Organización del PSOE. Y aunque no consta que el dirigente valenciano disponga de encuestas -tampoco aseguraría yo lo contrario-, su llamamiento a la templanza y a tranquilizar ánimos permite sacar alguna conclusión interesante. A menos de cuatro meses para las elecciones, pensar que el debate político va a comenzar a tranquilizarse es tan improbable como considerar que el PSPV y Compromís no van a hacer pública exhibición de sus diferencias. La brecha abierta en Podemos se ha convertido en la principal sangría de unos comicios, sean europeas, municipales o autonómicas, en las que ya no se compite por partidos, sino por bloques. El de la izquierda tiene en la creciente división de Podemos su punto débil. Ahora Errejón es un traidor, ahora no lo es. Ahora no se pacta en la Comunidad de Madrid con él, ahora sí que se hace. La sangría que se intuye en el partido de Pablo Iglesias -lo del chalé en la sierra pasará a la historia- resta opciones al bloque que forman con PSPV y Compromís en la Comunitat de mantener la mayoría absoluta. Algún sondeo apunta que esas diferencias son ya mínimas. En la derecha, la reactivación del voto de la abstención que ha supuesto la irrupción de Vox permite disponer de ciertas expectativas. No deja de ser llamativo, no obstante, que ante una situación así, Génova siga tan poco empeñada en reforzar a su candidata a la valenciana a presidir la Generalitat, Isabel Bonig. La fuga de talento que se viene produciendo en ese partido -la de los hermanos Nadal es la última- y la creciente influencia que se atribuye a José María Aznar no ayudan en nada a reforzar las opciones electorales de ese partido. De manera que por los dos lados comienza a prepararse el día después de las elecciones. Si el PSPV no mantiene la presidencia de la Generalitat, el congreso extraordinario será inaplazable. Si es Isabel Bonig quien no logra hacerse con la jefatura del Consell, los movimientos en su partido para tratar de desalojarla de la presidencia del PPCV dejarán de producirse en la sombra y pasarán a ser bien visibles. Si Oltra no accede al Palau, quizá las generales sean su siguiente objetivo. Y si Cantó fracasa en su intento, tendrá razones para regresar a la capital. Se pide cabeza, pero puedo asegurar que ganarán las tripas.