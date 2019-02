El Cabanyal: la hora del consenso

Se acaba de aprobar el nuevo Plan Especial del Cabanyal. El resultado ha estado absolutamente condicionado por la voluntad de oponerse frontalmente al proyecto de prolongación del Paseo Valencia al mar (que así me gusta llamarlo) promovido por el anterior equipo municipal. Y como todo planteamiento que es fruto de una reacción sobreactuada, lo deseable es que sea tan solo temporal y que de paso la solución definitiva, que debe de ser consensuada finalmente entre todos los valencianos. Esta solución de consenso debe de promoverla el nuevo equipo que salga de las próximas elecciones municipales.

En este artículo intentaré dar algunas claves, aportadas desde una visión disciplinar, ajena a cualquier influencia partidista que inevitablemente viciaría los resultados.

La prolongación del Paseo Valencia al mar es una vieja aspiración que surge del entorno de Blasco Ibáñez. La Valencia liberal, ilustrada y viajera de la época entendía que el futuro de la urbe era su conversión de ciudad meramente fluvial a ciudad costera. Suspiraban con un frente marítimo al estilo de San Sebastián, un objetivo alcanzable y que situaría a Valencia al nivel de las más bellas ciudades del mundo. Cien años después la relación entre Valencia y su mar sigue siendo igual de caótica y el encuentro entre la ciudad y sus barrios marítimos un desastre.

Algunos ilustres compañeros de profesión lo resuelven fácilmente: Valencia es una ciudad fluvial y nunca debe de convertirse en marítima. 'Qui pauper natus est, pauperes necesse est mori'.

Nuestro patrimonio debe de ser conservado y protegido de los agentes especuladores que solo ven la ciudad como una oportunidad de negocio. Pero cuidado, debemos recordar lo ocurrido en los años ochenta cuando los equipos municipales de izquierda acometieron la necesaria labor de catalogar y proteger nuestro maltrecho patrimonio arquitectónico, destruido en parte durante los años del desarrollismo. Su labor normativa, ciertamente imprescindible, resultó sin embargo catastrófica para el patrimonio, porque se limitó a prohibir toda actuación sobre los centros históricos sin ninguna política de reinversión en ellos. Ignoraron que la ciudad es un organismo vivo y que sin la iniciativa privada y la puesta en valor del mercado inmobiliario el patrimonio histórico deviene ruinoso. Así pues, a principios de los años noventa, cuando el equipo de Barberá accede al gobierno municipal, el centro histórico de Valencia era conocido como el Beirut español. Esa consideración casi criminal del inversor que actúa sobre el patrimonio con criterios de mercado, aunque cumpla escrupulosamente toda la extensa normativa exigida, sigue vigente en amplios sectores profesionales y sobre todo en aquellos ligados a las administraciones públicas. Da la impresión de que prefieren una hermosa ruina virgen antes que una rehabilitación de la que alguien saca provecho.

Pero volviendo al tema, yo creo firmemente que Valencia será en el futuro lo que sea su frente marítimo y debemos de procurar que no sea el resultado de la especulación, pero tampoco el de la inacción y el abandono. Y ahora hablemos del Cabanyal. Ya lo hemos dicho en algún otro artículo, el Cabanyal surge como poblado marítimo, absolutamente ajeno a la ciudad, como alojamiento de pescadores y estibadores portuarios. No tiene una estructura de pueblo, con su gran plaza consistorial, su reconocible calle mayor... Se trata de una acumulación de caserío en calles paralelas a la costa por dos razones fundamentales: para protegerse de las inclemencias del mar y para conectarse mejor con el puerto, que era el lugar de trabajo.

Ahora el Cabanyal ya no está aislado, la ciudad ha chocado con el caserío y hasta allí han llegado los nuevos barrios, con estándares muy diferentes.

El reto es ser capaces de encontrar una solución que mejore ambas realidades, que no sacrifique la una a la otra, que no desvirtúe el carácter patrimonial del Cabañal pero que permita también una transversalidad que ahora no existe y que facilitaría el acceso al mar de los habitantes de los barrios que han crecido a sus espaldas.

Por un lado, el Cabanyal necesita un centro, un espacio público importante, una zona verde que esponje su denso caserío. Y también necesita un eje transversal que comunique las manzanas más alejadas del mar con la playa. Necesita aire, brisa, perspectiva marítima y también una apertura hacia el resto de la ciudad.

Y todo ello para que los valencianos, esa clase media familiar que es la que vivifica de manera permanente una ciudad, vea atractiva la vida allí. Porque no se trata de convertir el Cabanyal, como está ocurriendo ahora, en un foco especulativo que expulsa a los actuales habitantes y los sustituye por lo más cool de los millonarios europeos; ni tampoco en una gigantesca residencia de estudiantes. Eso no es una ciudad, es un parque temático con fecha de caducidad.

Y ahora la propuesta. Lo primero que tenemos que desechar, en mi opinión, es la pura y dura prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez a través del Cabanyal, con un frente de edificios en altura seccionando la trama existente y separando el caserío en dos partes. Pero podemos recuperar ese nombre tan sugerente de Paseo Valencia al mar convirtiendo su prolongación en una zona verde peatonal que ocupe una o dos manzanas del caserío actual, de forma más orgánica e irregular, respetando si hace falta los elementos patrimoniales más importantes. Un espacio de calidad para el barrio y una amplia senda peatonal y ajardinada que permita a la ciudad fluir hacia su mar sin provocar la destrucción a su paso.

Esa puede ser la síntesis buscada. Una solución que proteja y mejore el Cabanyal haciéndolo a la vez más accesible, permeable y transversal.

Porque asumir que un eje ciudadano tan potente como el Paseo Valencia al mar acabe así, en la nada, en un vergonzoso y abrupto final, es el símbolo de la impotencia y el fracaso para sintetizar una solución óptima. Esperemos que después de un siglo de avatares, entre los intereses inmobiliarios y el fanatismo ideológico, la razón acabe imponiéndose.