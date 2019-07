BÚSQUENLE ALGO A ZAPATERO

Zapatero es para la derecha como Aznar para la izquierda, un personaje tóxico. Sus estilos tienen muy poco que ver pero el malestar que provocan en los ideológicamente contrarios es idéntico, de un rechazo casi visceral y sin matices. Cada intervención suya, cada declaración, acaba en un incendio. El último fuego se originó a partir de su entrevista en RAC1 y sus palabras en el sentido de que una posible petición de indultos a los presos del 'procés' en el caso de que fueran condenados por el Tribunal Supremo habría que estudiarla. Lo de menos es lo que Zapatero quiso decir, lo sustancial es el escándalo que se organiza cada vez que habla. Como Aznar. El capítulo anterior, recordémoslo, fue el de su mediación en Venezuela, que se saldó con un sonoro fracaso al ser repudiado por una oposición que lo vio más como un amigo de Maduro que como un tercero entre las dos partes enfrentadas. Para la izquierda española, José María Aznar siempre será el presidente de la guerra con Irak, la foto de las Azores, los atentados del 11-M, el hundimiento del 'Prestige' y la boda de su hija en el Escorial. Para la derecha, Rodríguez Zapatero siempre será el presidente de la mal llamada «memoria histórica» que ha reabierto heridas que parecían cicatrizadas, el de la promesa a Pasqual Maragall de que apoyaría la reforma del Estatuto que saliera del Parlamento catalán, el político que siendo líder de la oposición no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos en un desfile militar. El primero puede presumir de sus logros económicos y el segundo de haber aprobado la ley del matrimonio homosexual aunque tanto lo uno como lo otro también es cuestionados por algunos sectores de la sociedad. Mientras Felipe González se ha ido ganando con el paso de los años el respeto de los contrarios, Zapatero es visto como un elemento muy perjudicial que contamina todo lo que toca. Por el bien de España, e incluso por el bien del propio PSOE, tal vez sería conveniente buscarle una ocupación que lo mantuviera alejado de los focos mediáticos de máxima intensidad, una fundación que le procurara un trabajo innecesario pero que llenara sus horas, sin estresarse, de tal manera que no pudiera seguir pisando charcos con esa facilidad que tiene para buscarlos, meterse dentro, chapotear y mancharse no sólo él sino a todos los que lo rodean. La labor de los expresidentes no es fácil, su reingreso en la vida civil puede estar salpicado de trampas, su participación en el funcionamiento de sus partidos es aún más compleja y a veces incomprendida pero si a ello se añade un carácter especialmente propenso a la conflictividad, como el del caso que nos ocupa, lo mejor es buscar una solución imaginativa que ponga fin al problema. Antes de que acabe rompiendo algo.