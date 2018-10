Se busca alcalde

Falta poco más de medio año y solo dos de los cinco partidos presentes en el consistorio valenciano tienen hechos los deberes. El objetivo de alzarse con la victoria en mayo de 2019 no se vive ni se diseña igual en todas las formaciones concurrentes a comicios.

En Compromís nadie cuestiona que Joan Ribó lleva la vara de mando y que repetirá de candidato en los comicios de mayo. El alcalde ha conseguido aplazar, que no zanjar, el debate sobre su sucesión aunque deja en el aire si asumiría el cargo cuatro años más o renunciaría antes de terminar la legislatura. Lo interesante en este caso es ver cómo se confecciona la lista municipal. La segunda plaza podría ser con el tiempo la primera.

En el PSPV-PSOE, el aparato ya lleva tiempo arropando a su proclamada candidata, Sandra Gómez, dotándola incluso de refuerzos en su equipo. Que un hombre del president, uno de los encargados de los discursos de Ximo Puig, haya sido enviado al ayuntamiento es sintomático. El PSPV-PSOE sabe que los sondeos les son favorables a nivel nacional y autonómico pero no tanto a nivel local. Urge por tanto poner el tren a toda máquina, para hacerse con la alcaldía del cap i casal.

El resto del arco político sigue deshojando margaritas. Todo o nada puede pasar. De las tres formaciones restantes, PP y Valencia en Comú son los que tienen el baile más movido. En la formación morada andan distraídos con unas primarias a seis como primer paso y unas futuras listas que posiblemente tendrán que incluir a miembros de Esquerra Unida. Dentro del partido, hay tantas corrientes, familias y sensibilidades que son muchos los que maniobran por sorpresa. Así, mientras todo el mundo sitúa a María Oliver como la candidata oficial a punto de cerrarse el plazo de primarias, cinco militantes más daban un paso al frente. Las votaciones orgánicas se asoman divertidas.

En las filas populares directamente pasan palabra. Noqueados desde hace años y sin rumbo ni mensaje claro, la búsqueda de candidato tiene mucha más enjundia de lo que a simple vista pueda parecer. A pesar de la esquizofrenia de las confesiones en privado -los que quieren ser dicen que no quieren ser y los que serán no quieren serlo- en el PPCV tienen claro que el candidato lo elegirá Génova sí o sí. Y eso supone que la elección también determinará el futuro de la lideresa regional. Si bien Bonig será la candidata regional, el/la candidato/a municipal marcará su camino. Para bien o para mal

Mejor lo tienen en Ciudadanos. Al menos no hay ruido de sables aunque las aguas podrían no ser tan mansas. Si gana las primarias, Fernando Giner tendrá que demostrar si es capaz de aglutinar el espacio que ha dejado huérfano el PP desde el caso Taula. La otra incógnita es saber qué hará el partido con Cantó. ¿Al ayuntamiento o a Les Corts?. Mejor será que no descartemos nada.