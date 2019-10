La propaganda norcoreana ha enseñado a Kim Jon-un sobre un caballo blanco enjaezado de día grande y con el fondo del nevado monte Paektu, la montaña sagrada. Para norcoreanos cautivos y amantes del trash, bien. Pero nada que hacer con la propaganda habitual y tradicional de la Corona británica, aunque el día de la apertura del Parlamento no hubiera corona imperial sobre cabeza alguna. Sí sobre un cojín. A los 93 años la Reina ha decidido que no está para llevar los dos kilos de corona imperial con todos esos diamantes, zafiros, esmeraldas y perlas. Se puso una más sencilla y ligera (sólo 1.333 diamantes y 169 perlas). Da igual, está ella, su majestuoso pelo blanco, el armiño, la ceremonia... Por eso esperamos 'The Crown', aunque sea mentira. Pero no una ensoñación. Como 'Los Serrano'. Torra tampoco es Resines. Su propaganda es la violencia. Torra va en burro como Miguel Ligero, ocupando la vía. Y el tren chufla (chufla) pero no lo pilla.