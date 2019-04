Burocracia

El empresario Juan Roig, con el peso específico que él, su empresa y su mecenazgo representan, le ha dado un «zasca», como ahora se dice, al Ayuntamiento de Valencia. La lentitud con que tramita las licencias ha sido la causa, una vez más, de un toque de atención que no ha ido dirigido de forma concreta a esta corporación municipal, sino a la centenaria, a la histórica institución municipal en su conjunto. En sus palabras, el empresario aludió a su oferta de construir lo que ahora se llama un 'Arena', un auditorio cubierto de uso mixto, capaz para 17.000 espectadores, y textualmente informó que el proyecto está a punto pero tropieza con los trámites burocráticos. «En eso -dijo con sorna- da igual el partido que esté, se unen entre ellos. Llevamos dos años con estos y con los otros tardamos cinco años en hacer L'Alqueria. ¿No me meto más, no?».

No, no es preciso que Juan Roig «se meta» más. No es preciso que insista porque es bien conocido que su proyecto Arena se retrasa, como se están retrasando otros dos proyectos culturales impulsados por la familia Roig: el palacio Valeriola, en la calle del Mar, y la restauración de los Santos Juanes, estos dos sometidos, ay, al «adorno perverso» de que el papeleo, además, ha de pasar por el colador de la Consellería de Cultura.

Pero lo grave del caso es que el lamento de Roig se escucha, pero no trascienden igual los de otros cien arquitectos, promotores, aparejadores, emprendedores de todo tamaño, empeñados en crecer a pesar de una administración, municipal y autonómica, que sigue anclada en una lentitud insuperable. Ni Rita Barberá en veinticuatro años pudo vencer a esa rémora administrativa que arrastramos, ni Joan Ribó o Ximo Puig han logrado acortar plazos que no deberían exceder de tres o cuatro meses para un estadio ni superar las tres semanas en el caso de una tienda, una nave industrial, o la rehabilitación de un edificio en Ciutat Vella.

El asunto es que el procedimiento es lento, cansino, aburrido y castrador, como hace un siglo... Y que, en medio de la parálisis de un sector público que parece odiar el cemento, la padecen sin culpa los únicos que en los últimos ocho años están moviendo la ciudad: las empresas privadas y los mecenas, acostumbrados, en su casa, a dar una orden y que se cumpla sin dilación.

En una ciudad que en cuatro años solo ha sido capaz de poner en uso un fragmento del Parque Central gestionado cansinamente por la corporación anterior, ver los retrasos de la Piscina Valencia, del renovado hospital La Fe, de Mestalla, del centro comercial de Paterna o de Caixa Forum ayuda a entender el aburrimiento que abruma a Juan Roig y a otros mil emprendedores. Y explica que el visible parón que la ciudad y su área metropolitana han experimentado se debe a una burocracia inveterada, eterna, que los políticos no quieren afrontar ni de lejos.