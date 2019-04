El burlador del 'procés' Arsénico por diversión Lo insufrible del proceso soberanista no es su finalidad, sino sus formas con mofas como la última de la televisión catalana MARÍA JOSÉ POU Lunes, 8 abril 2019, 08:50

Hay momentos en los que la política te abochorna; otros, en los que produce vergüenza ajena y luego está 'el procés'. Defender una causa que alguien considera noble podrá ser acertado o no pero es respetable. Hacerlo contra la ley, existiendo mecanismos para cambiar ésta, rebaja la validez del intento no porque la causa pierda su justificación sino porque procurarla de un modo fraudulento borra la nobleza que pueda tener. Que alguien considere necesaria la separación de Cataluña respecto del resto de España es legítimo, siempre y cuando esa convicción no sea fruto de una manipulación interesada y contraria al bien común, que es lo que subyace al 'procés' y por eso mueve a desestimarlo. La honestidad de aquellos catalanes que se sienten movidos a reclamar la independencia después de un proceso serio de reflexión no se cuestiona, pero sí la posibilidad de que sean utilizados en beneficio de los promotores y que estos hayan abusado de los factores emocionales para lograrlo. No hay 'Brexit' ni 'catalanix' sin desafección.

Ahora bien, en todo ese proceso, el uso de trucos infantiles para burlar la ley no solo es pueril sino descorazonador. Lo insufrible del 'procés' no es su finalidad sino sus formas, en especial, aquellas que buscan jactarse de engañar burdamente a España. La última es sortear la prohibición de la Junta Electoral Central respecto al uso de la expresión 'presos políticos' en la televisión catalana, cambiándola por la de 'prisis pilitics'. Por supuesto, la Junta no ha tardado en repetir la exigencia de neutralidad a la televisión pública prohibiendo el juego tonto de vocales. La sola idea de que uno o varios sueldos públicos estén destinados a maquinar cómo chulear a tribunales y autoridades produce desazón. Personalmente no me hierve la sangre cuando pienso que algunos quieren la ruptura, aunque no la deseo, pero saber que una parte del dinero que mensualmente me quitan del sueldo no es para construir y dotar de mejores medios a los hospitales, ni dar cheques escolares a más familias, ni suprimir puntos negros en las carreteras, ni aumentar las plazas en residencias de ancianos o garantizar los recursos a los investigadores de enfermedades raras sino para pagar a determinados sujetos con objeto de que dediquen sus horas de trabajo a cambiar #presospolíticos por #prisispolitics y sentir que han cumplido con su deber, con una sonrisilla picarona, alimenta el 'sans culotte' que hay en mí. Por menos, algunos desempolvaron la guillotina. Porque lo peor, como sucedía con Puigdemont, es que todo un gobierno de la Generalitat catalana, que quiere ser cabeza de un país, se conforme con actuar como un personaje de la picaresca más clásica, engañando al ciego, con una tajada mayor de queso, cuando cree que no se entera. No veo al 'Lazarillo de Tormes' con gran sentido de Estado. Solo es un pillastre del que no se puede hacer carrera ni tomar demasiado en serio.