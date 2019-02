El bufón consentido

¿Quién es?

Soy Toni Albà.

No te invito ni a pasar a mi casa. De hecho ni te voy a dar el tratamiento de usted. No lo mereces, Toni Albá (así, con acento cerrado, que mi libertad de expresión me lo permite, como a ti). Lo que siento es que no haya más gente que no te niegue la entrada. O mejor, que te echen de casa. Como de TV3, la televisión pública pagada por todos los catalanes, los que se sienten españoles y los que no, los demócratas y los que no han oído hablar ni de 'demos'. Unos y otros le siguen pagando el sueldo a un bufón consentido, maleducado y machista que ha llamado puta, no una vez sino dos, a la mujer que representa a la fuerza política más votada en las últimas elecciones catalanas. TV3 aún manteniene en sus filas a un don nadie (suena su nombre ahora que suelta sapos por la boca, palpable prueba de la infame calidad de sus chistes) a pesar de insultar con ardor machista a una mujer válida, independiente y defensora de sus ideas. Chupando sigue Albà del pesebre público, otra de las sinrazones de ese Govern al que tanto se le hincha el pecho con la libertad y la democracia. Y, más allá de la investigación del rancio tuit del bufón que anuncia el Instituto de la Mujer, el español, porque el catalán no ha movido ni el meñique, qué poco se han movilizado las huestes que otras veces se dejan la piel en redes, calles, manifestaciones y pancartas, ante los grave insultos a Arrimadas. ¿Será que hasta para ser víctima de un agravio, hay también carnés políticos y distinciones entre si una es de derechas o de izquierdas? Me lo van a permitir, pero si la destinataria de la denominación de puta hubiera sido de otro signo político, había ardido Roma. Y no la de Cuarón. Pero, ¡ay!, es que a 'las derechas', que les den. Y que campe el machismo...