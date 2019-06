Buenos días, soy PS352 Belvedere Unas letras y un número, un nombre en clave y un hombre que pierde su personalidad PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 2 junio 2019, 11:06

Llego a la consulta de un especialista, con tiempo suficiente, por supuesto, que la impuntualidad no forma parte de mi universo vital. Buenos días, le digo a la enfermera de la entrada, soy Pablo Salazar, tengo hora con el doctor tal y cual. Muy bien, me dice ella, déjeme la tarjeta de su compañía. Así lo hago, mira la pantalla de su ordenador, comprueba que en efecto existe la cita y a continuación saca una hoja para que la firme, es por protección de datos, ¿sabe?, y aunque no, no sé, pues firmo, al igual que digo que sí (absurda e irresponsablemente) a esas webs que me explican que utilizan «cookies propias y de terceros» (¿y eso qué es?) y que si sigo navegando acepto sus condiciones y patatín y patatán, y yo por no seguir leyendo y porque tengo prisa (porque siempre tenemos todos mucha prisa), pues acepto sus condiciones aunque luego me empiece a llegar publicidad que no me interesa, avisos que no necesito y convocatorias a las que jamás acudo. Tras la protocolaria firma, la enfermera me da un papelito con una clave, PS352, al que no presto la menor atención, y me dice que suba a la sala de espera y ya me llamarán. Así lo hago y entro en una estancia donde de momento soy el único paciente. Al poco llega otra enfermera que pregunta ¿PS352?, ante lo cual yo permanezco callado al no sentirme identificado con esa sucesión de letras y números. Ante mi silencio y como quiera que soy el único ocupante de la sala de espera, insiste, ¿es usted PS352? Es entonces cuando mi cráneo privilegiado asocia que el PS352 del papelito es a partir de que me lo entregaran mi nombre en clave, así que tras sacarlo del bolsillo y comprobar que en efecto me habían dado el PS352, le contesto que sí, que soy yo. Ella me dice que le acompañe, que me tienen que hacer unas pruebas, a lo cual me someto con docilidad. Al acabar, me pide que vuelva a la sala de espera, que ya me llamarán. Allí ya hay varias personas y cuando se abre la puerta del médico se oye una voz desde dentro que pregunta, ¿JF276?, o al poco ¿NH343?, y el o la aludido/a se levanta y entra en la consulta. Yo me entretengo imaginando qué nombres serán, NH era mujer, así que tiene que ser Nerea o Natividad o Nieves o Nuria, y la H será de Hernández o Hernando, claramente. En cuanto a JF... hum, si le llegan a añadir una K tendría nombre de película y de presidente asesinado en Dallas. Así pasan los minutos hasta que por fin vuelve a abrirse la puerta, sale JF sin la K y el doctor pregunta con el mismo tono monocorde de las veces anteriores, ¿PS352?, y yo, como un autómata, me levanto, entro y con la buena educación que me caracteriza le tiendo la mano al tiempo que, derrotado, sumiso, cual Kunta Kinte que tras los latigazos acepta llamarse Toby, le digo, «buenos días, soy PS352».

Y ahora viene mi pregunta-duda-reflexión: ¿No nos estaremos pasando un poco con todo esto de la protección de datos?