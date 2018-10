Buenas y malas noticias

La buena noticia es que TVE, según adelantó el portal Vertele, ha renovado 'La otra mirada', la serie ambientada en una academia para señoritas en la Sevilla de los años 20. La ficción de Boomerang contará con 13 capítulos nuevos, pese a que las audiencias de las primeras entregas no fueron especialmente altas. Sin embargo en esta ocasión el ente público ha primado los valores que imprime la serie y las críticas positivas obtenidas. En el caso de TVE, que no atiende a criterios comerciales, sus decisiones de programación deben ir más allá de las cifras y reparar también en otros factores. 'La otra mirada' presenta una factura notable, se adentra en un relato que entronca bien con la actualidad (la reivindicación de la voz femenina) y logró un número de seguidores, aunque no muy elevado, sí muy fiel. Ahora solo falta que cuando se estrene se le otorgue un honroso lugar en la parrilla y no se la condene a un horario de madrugada. Todo puede ser a juzgar por algunos últimos acontecimientos.

Porque aquí va la mala noticia. TVE va a estrenar los episodios que faltan por emitir de 'La República' (y que llevan guardados en un cajón del canal siete años) el sábado, que es el día de menor consumo televisivo. En un principio se fijó que fuese a las 23.30 horas, pero ante la incomprensión general se ha adelantado a las 22 horas. No tenía sentido la falta de confianza porque la primera temporada de esta producción contó con el apoyo del público y su regreso, después de tantos años (al gobierno del PP al parecer no le gustaba y la censuró), había causado cierta expectación. ¿Quién había escogido una franja tan poco propicia para una serie después de que se hubiese anunciado el regreso a bombo y platillo? Forma parte de un rosario de decisiones cuestionables de la TVE supuestamente renovada.

Normal que la guionista Virginia Yagüe o actores como Víctor Clavijo, Mariona Ribas y María Cotiello (que integran el reparto) se echasen las manos a la cabeza y lamentasen el movimiento. Porque esto era mucho más que una decisión de programación, era un gesto y una declaración de intenciones respecto a lo que ha de venir. La rectificación ha sido oportuna.