Un buen negocio de mercaderes

Eduardo Galeano sostenía que «el fútbol ocupa un lugar importante en la realidad; a veces el más importante de los lugares, aunque lo ignoren los ideólogos que aman a la humanidad pero desprecian a la gente». No es el caso del nuevo alcalde de Alicante Luis Barcala (PP), quien en su primera audiencia oficial con el presidente de la Generalidad, no se abstuvo de interceder por el Hércules. Ni el de Mónica Oltra (Compromís), quien a principios de julio se comprometió ante el pobre de Anil Murthy a patrocinar medidas del Valencia CF que fomenten la inclusión de niños desvalidos. Ni por supuesto es el caso de Ximo Puig (PSPV), quien no sólo se pronunció categóricamente a favor de resarcir al Castellón de las discriminaciones financieras de que fue objeto durante el mandato del PP sino que no ha espoleado al llamado banco de la Generalidad para que desenrede una sola de las marañas que lo mantienen como acreedor del Valencia CF (20,4 millones) y del Hércules (6,1), por un lado, y como accionista mayoritario del Elche (4,1 millones de los 12 que le concedió), por otro.

La que no ve por ninguna parte la lírica que se respira en los campos de fútbol, según el melancólico Rafa Cabeleira, autor de 'Alineación indebida', es la alcaldesa de Castellón. Pero es comprensible. Los nuevos gestores del CD Castellón -y van...- le están haciendo pasar las de San Amaro. De nada le sirvió rebajar las exigencias municipales, prolongar una y otra vez la cesión del estadio hasta la firma de un nuevo convenio y comprometerse a invertir un millón de euros en su remozamiento. Como lo que los Señores del Balón quieren es que el consistorio no les obligue a saldar las deudas que la entidad tiene contraídas, que la cesión del Castalia sea gratuita y 'a divinis' -se supone que para disponer de un activo con el que negociar una posible venta del club- y que el mantenimiento vaya a cargo del ayuntamiento, entre otras consideraciones, la han indispuesto con la afición y, entre ambos, la están moliendo a palos. La están breando de tal manera que semanas atrás tuvo que pedir públicamente que, ya que no la respetan a ella, respeten siquiera a su familia.

En resumidas cuentas, la impresión que se extrae de todos estos gestos es que los actuales gobernantes no han escarmentado en cabeza ajena. A pesar de que el Hércules debe hoy más dinero que debía cuando Francisco Camps auxilió al desvalido Enrique Ortiz con un crédito que el Tribunal General de la Unión Europea está a punto de fallar que se le reclame por la vía ejecutiva. Y a pesar de que el Elche precisa de un inversor que se haga cargo de un agujero de 20 millones, el IVF continúa dándoles carrete. Por lo que habrá que concluir que, en contra de lo que pensaba el mencionado Galeano, «el fútbol no es más que un buen negocio de mercaderes y políticos».