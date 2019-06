El buen hijo es emprendedor, dinamizador, resucitador, recuperador. El buen hijo muestra un olfato privilegiado que le conduce hacia el fulgor de los negocios que titilan espasmódicos allende las cloacas donde surgen. La naturaleza del buen hijo le impulsa hacia la obediencia a sus mayores y si el buen hijo, Oriol Pujol, luce un flequillo casual no debemos tomar esta licencia capilar como rebeldía punkarra, sino como evolución lógica y adaptación cosmopolita hacia los nuevos tiempos.

El buen hijo seguramente habla idiomas forasteros por encima del español y del catalán porque recibió educación en coles bilingües, trilingües, multilingües. Educación pública de calidad, sí, menos para los buenos hijos, esos vástagos del poder de toda la vida que pueden acudir a centros careros con los de su misma raza superior. A ese buen hijo de modales modosos y negocios subterráneos le condenaron, pero el poder político de su terruño le soltó a los dos meses de la pena. ¿Fue magia? No, sólo sumisión al linaje pues un apellido así no soportan que more tras los muros. Al buen hijo, los fiscales, le retornaron a la sombra. No les importó, el mismo poder político hilvanó un subterfugio para aliviar su estancia de trullo. Los de su sangre no entienden que la Justicia sea igual para todos porque ellos son como los vámpiros originales, los que yacen en lo alto del escalafón; el resto son vámpiros de segunda forjados gracias a sus benévolos mordiscos que otorgan la conversión. Han transformado este asunto en algo bananero y para ellos supone un duelo entre la malvada España y el sentimiento independentista catalán. Pero no es así, el buen hijo delinquió y la sentencia es firme. Es lo que hay. Supongamos ahora que ese buen hijo formase parte de la parentela de algún pepero valenciano, ¿Se imaginan el escándalo?