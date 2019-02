Un brote de dignidad Cuarto menguante El comprador de naranjas fijó el precio en un euro por arroba, pero el corredor le ha dicho que no se burla más del agricultor VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 9 febrero 2019, 10:03

El comprador de naranjas citó para la mañana siguiente, en el bar de la plaza, al corredor que le suele acompañar para adquirir fruta en campos de aquel pueblo y otros de alrededor.

La figura del corredor de naranjas es fundamental en los pueblos, aunque últimamente ha venido algo a menos, porque hay más producción que está ligada a firmas comerciales de una forma u otra, pero siempre hay una estimable proporción de productores que siguen 'libres', por así decirlo, que le venden al mejor postor. O eso era antes, hasta el año pasado, porque en la actual campaña la cosa se ha vuelto especialmente desastrosa; ya no es cuestión de encontrar mejor postor, a veces basta con toparse con alguien que esté dispuesto a adquirir una cosecha determinada, antes de que acabe estropeándose sin remedio.

En este estado de cosas, nuestro corredor ya venía arrastrando cierto grado de pesimismo. Una porque con los pobres precios que se pagan, él recibirá poca cosa de corretaje (suelen ir a porcentaje); otra porque le fríen a llamadas de teléfono, ofreciéndole cosas que no puede colocar; y finalmente porque en este estado de cosas lo más habitual es que florezca la insatisfacción general. Donde no hay harina, todo es mohína, suele decirse. Y a fe que se cumple.

Qué diferencias con lo que hubo apenas hace un año, cuando parecía que iba a faltar naranja y hasta se rifaban campos que en otro momento hubieran tenido problemas para venderse. Y ahora, en cambio, sobre estar todo tan barato, tirado de precio, se exige mucho más, adónde va a parar, y los compradores ven pequeñas naranjas que son de buen calibre, o sacan defectos donde apenas se nota nada. Todo va al revés.

Con pobres ánimos acudió nuestro corredor a la cita del bar, a la hora de almorzar. Pobres ánimos porque no esperaba noticias amables, sino más bien el acostumbrado acoso de agricultores que le pedirían una vez más que fuera a ver sus campos, por si podía encontrarles comprador. Y él se escudaría en que no tenía orden de compra, la verdad; o en que no podía hacer nada si quien compraba no entraba al trato.

Ni se imaginaba que el asunto acabaría empeorando. Porque, parece mentira, pero todo lo que se ve desastrosamente mal resulta que aún es susceptible de complicarse más.

Llegó el comprador a la hora anunciada. Pidió en la barra medio bocadillo de tortilla, saludó a unos cuantos y se sentó en la mesa en la que estaba ya su corredor. «¿Qué te pasa? -le dijo-, te veo serio». Qué le iba a pasar, le contestó, «que todo es dar vueltas para encontrarte buena fruta, nada parece que te guste, pagas poco y no ganaremos ni para pipas».

Bueno, le traía el encargo de comprar Navels, pero el precio era de solo un euro por arroba (12,78 kilos). Y entonces el corredor le soltó: «Si quieres las compras tú solo, yo no voy a burlarme más del agricultor».

Al menos un brote de dignidad.