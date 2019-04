BRONCANO, PIQUÉ, LORCA

Broncano es lo mejor que le ha pasado a Cero con diferencia. Resulta complicadísimo que alguien mencione un programa que se emite a medianoche por una plataforma de pago. Y con 'La resistencia' ocurre muy a menudo, para bien y para mal. Hace unos días fue muy criticada la broma que el humorista le dedicó a Lorca, al que abrió 'post mortem' un perfil en una red de contactos gays. No tengo ninguna duda de que el equipo de guionistas tenía clarísimo que ese gag iba a dar mucho que hablar. Y no se equivocaron. En la actualidad detrás de cada chiste salen cien ofendidos en este país. Y a Broncano le brotan cada noche. Esto no solo no les echó atrás sino que apuesto a que les animó aún más a escribirlo. No creo que el espacio nocturno de Movistar tenga un espíritu provocador; más bien es que se pone pocos límites. Y esto en la sociedad del hipercontrol y de lo políticamente correcto llama bastante la atención.

A la plataforma que lo cobija no le preocupa de momento; de hecho, lo han renovado por dos años. Son conscientes de la visibilidad que les otorga, de la imagen de marca que les reporta, del tipo de público que atrae. Estos tres factores han de motivar a un canal como Cero. Para sacar adelante un proyecto de estas características se debe ser valiente y tener paciencia a la hora de aguantar llamadas de ofendidos.

Así se consigue un producto diferente que ofrece resultados distintos a los que podemos ver en otras ofertas televisivas. Es la pescadilla que se muerde la cola. A Piqué difícilmente lo encontraremos en otro plató; sin embargo al de Broncano se apuntó él solo. Tanto que 'La resistencia' cambió al invitado que tenía previsto el jueves para recibir al jugador del Barça. Eran conscientes de que una entrevista con él sería un pelotazo. Claro que el futbolista se lo puso fácil. Llegó allí dispuesto a dar espectáculo. Y a provocar -este sí-. Estaba cómodo; solo le faltó tumbarse en el sofá. Y demostró un cuajo para aguantar las bromas que ya podría más de uno copiar. Además, fue rápido y hábil con las réplicas. Tuvo todo lo que se le puede pedir a un invitado. Acudió al lugar apropiado. El de Broncano es de lejos el mejor show que se emite actualmente en la tele.