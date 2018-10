Brindis por el sol Por una vez no había un ministro de Industria más atento a las necesidades de los lobbies de la energía que a las de los ciudadanos Mª JOSÉ POU AMÉRIGO Sábado, 6 octubre 2018, 09:58

Pedro Sánchez pasará a la historia política de este país, probablemente, como el mayor bluf de nuestra democracia y eso que el puesto está muy disputado. Al paso que vamos, su gobierno se recordará como el del presidente más prescindible; su consejo de ministros, como el más inestable y su duración, como un calvario que se nos hizo largo por breve que fuera. Sin embargo, hay algo que, de mantenerse, puede convertirse en la mejor herencia recibida; algo que puede llegar a compensar los malos ratos que nos está haciendo pasar el líder socialista. Me refiero a algunas decisiones anunciadas ayer por la ministra de Transición Energética, en especial, la eliminación del impuesto al sol.

Teresa Ribera fue uno de los fichajes más aplaudidos en el sector y no por su perfil político sino por su preparación y su vinculación con los grupos defensores de una renovación global en relación al uso de recursos energéticos. Por una vez no había un ministro de Industria más atento a las necesidades de los lobbies de la energía que a las de los ciudadanos. El nombre del ministerio, aun en la línea de lo políticamente correcto que ha inundado en los últimos años la nomenclatura institucional hasta rozar el ridículo, es signo de lo que se podía esperar de ella: el paso hacia un nuevo modelo energético, imprescindible en un mundo contaminado y dedicado al expolio de los propios recursos.

Desde que llegó, los ecologistas y gentes preocupadas por el cuidado del medio ambiente no veían el momento de poder brindar por el sol, no al sol como hasta ahora. Pero ese momento llegó ayer con el anuncio de que por fin España va a poder ser una potencia en verdaderas renovables al eliminar trabas y simplificar trámites para favorecer el autoconsumo energético. Bien lo sabemos en una comunidad como la valenciana donde los días nublados o lluviosos son anecdóticos frente a los días soleados. La Comunitat podría ver en ello un revulsivo que la sitúe entre las más fuertes de nuestro entorno. Serà per sol! Además, el ahorro en la factura de particulares pero también de regantes, de empresarios o de transportistas, de hospitales, centros escolares o administraciones públicas es un alivio que puede reactivar el consumo y, por ende, la economía. Los actuales precios imposibles de la energía son un lastre para cualquier familia, empresa o autónomo, no digamos para quien está en situación de pobreza energética. Reducir esa partida es imprescindible, pero las urgencias no son solo a corto plazo, como la supresión de dos impuestos durante los meses más duros del invierno para rebajar la factura de la luz. Hace falta favorecer el acceso a una energía limpia y barata si queremos promover el coche eléctrico, un entorno más saludable y un aprovechamiento de los recursos que nos sobran. A nosotros, nos sobra sol. Así, quizás, podamos brindar por una vez por la herencia recibida. Y del que menos esperábamos.