Brillantez y morro

Una creencia difundida sobre Errejón es la de su brillantez. Será gente que no ha escuchado a nadie brillante. Me faltaba leer que es atractivo. Le preguntan a Rocío Monasterio que quién le parece más atractivo, si Iglesias, Sánchez, Rivera o Casado y dice que Errejón. Yo es que tengo una gran duda: no sé si prefiero a Errejón con la boca abierta o con la boca cerrada. Ya que Monasterio ha citado a uno que no es de los propuestos, podría haber elegido a Abascal o a su propio marido aristogato (ellos mismos se ríen de la ocurrencia), que tienen mejor pinta que los otros. A Ortega Smith, el general Mola del grupito, no. En su demolición de Podemos por España, Errejón ha conseguido a los murcianos. Los diputados regionales Óscar Urralburu y María Giménez se van con Más País y dejan «por coherencia» sus actas de diputados en la Asamblea. Errejón ha renunciado a ser portavoz en la suya, pero no diputado. Hombre, un poco brillante es.