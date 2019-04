Brexit Google Finanzas se ha pasado de Gran Bretaña a Irlanda igual que Caixabank trasladó su sede de Barcelona a Valencia FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 7 abril 2019, 09:45

El otro día me escribió el señor Google: «Vamos a hacer algunos cambios -me decía- en las condiciones del servicio de Google Payments para que, aunque cambie la relación del Reino Unido con respecto a la Unión Europea, puedas seguir disfrutando de nuestros servicios con la comodidad de siempre».

Me gustó. Me pareció un gesto de cortesía. De gran valor añadido porque, además de venir en español, ellos deben saber bien que nunca he usado sus servicios. Pero es la primera empresa que me ha escrito, como potencial cliente, para informarme de las modificaciones que ha introducido por si lo que amablemente llama «la relación» del Reino Unido con Europa se acaba torciendo, o se rompe de forma abrupta. «A partir del 4 de abril del 2019, Google Ireland Limited se encargará de ofrecer estos servicios, en lugar de Google Payment Limited». O sea que se acabó: el señor Google, por pura cautela, ha decidido pasar su negocio de Londres a Dublín.

El viernes, precisamente, Caixabank, que decidió trasladarse de Barcelona a Valencia cuando el señor Puigdemont se puso necio, celebró por segunda vez su junta de accionistas en nuestra ciudad. Las empresas llamadas a tocar las teclas de muchos intereses, las empresas que han de medir muchas y muy diversas sensibilidades, no están para perder tiempo ni dinero. Han de tomar decisiones de gran importancia con la vista puesta en el servicio que prestan: la BBC, leo, «está trasladando algunas de sus licencias de emisión a Holanda» con el fin de poder seguir prestando servicios a Europa en el caso de que el viernes próximo, el día fijado como límite, el asunto descarrile definitivamente. Apostillo: es la BBC, no una emisora parroquial.

Le he escrito a Google un par de líneas. «Me me da la impresión de que usted entiende lo que está pasando con el Brexit: ¿Me lo podría explicar?», le digo en la misma forma amistosa con que me escribió a mí. Pero me imagino que somos muchos los que esperamos información detallada, en realidad un programa de mano, para entender a Gran Bretaña, a los británicos partidarios de dejar Europa y, sobre todo, para comprender mínimamente qué le está pasando a la señora May, qué pretende con las votaciones que pierde todas las tardes y por qué razón no votan de una vez, con mayoría suficiente, algo que se pueda entender y que sea definitivo.

«Dentro o fuera», decía un jefe que tuve hace lustros. Y aunque todos sabemos que no es fácil, ni cómodo, la decisión final va siendo muy necesaria. ¿Quieren o no quieren seguir en Europa, con todos sus defectos y todas sus consecuencias? Aunque lo interesante es comprobar que cuando los nacionalismos, los radicalismos, los populismos se emperran en frustrar las actitudes de cooperación, o los proyectos de Estado, como Cataluña y España, son las empresas las que, mejor que los políticos, se ocupan de tomar decisiones correctoras con la vista puesta en el bien general.