Tiene 46 botones y sólo utilizo 3 Hace años, las peleas domésticas eran por ver quién manejaba el mando de la tele. Yo jamás libré esa batalla PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 3 febrero 2019, 10:44

Me entretuve el otro día contándolos, 46, ni uno más ni uno menos. Los hay redondos, alargados, triangulares, de colores, con letras y con números, con flechas o con símbolos. Son todos los botones del mando a distancia de mi televisor. Y de esos 46 resulta que yo sólo gasto 3, a saber, el de encendido/apagado, el del cambio de canal y el de subir y bajar el volumen. ¿Para qué sirven entonces todos los demás, los otros 43? Me informan mi mujer y mi hijo Carlos: puedes usarlos desde para grabar un programa, ver uno de hace días, parar lo que estás viendo, volver atrás, dar brillo a la pantalla o regular el color hasta para entrar en Netflix, ponerte un vídeo de youtube... Basta, basta, basta, no quiero saber más, ya tengo más que de sobra. Además, os recuerdo que yo con los documentales de La 2 estoy servido. Y no hablo de los de animalitos, sino de algunos tan interesantes como 'Treblinka, el campo de la muerte', el pasado jueves a las 10 de la noche, un reportaje sobre el sufrimiento de los presos en uno de los campos de concentración nazis más famoso. Espeluznante. El fútbol ya no me interesa, las noticias no se pueden ver porque ya no son noticias, son una copia mala de los informativos americanos, con muchos sucesos, información del tiempo y deportes a troche y moche. ¿Qué queda?, ¿los concursos, los 'realities', Ana Rosa y Susana Griso dedicadas 'full time' a Julen o a la tragedia más morbosa de la semana? Eso sin contar que aplico mi decisión personal e intransferible de no ver programas (ni cadenas) que considero tóxicas, responsables de un clima político cada vez más irrespirable. Y si hablamos de cine, de películas, sin comentarios, contrataron la filmografía completa de Jason Statham pegando mamporros a diestro y siniestro y de ahí no salen. Así que en realidad vengo a emplear los mismos botones que manejaba en los gigantescos y antediluvianos televisores con culo, antenas y pantalla en blanco y negro, sólo que entonces teníamos dos canales y ahora deben de ser más de 174, no lo sé, nunca he llegado hasta el último. Mi análisis de la situación (que no sería muy distinto al que podría realizar con las millares de funciones del móvil y las escasas que yo aprovecho) se produce cuando un grupo de investigadores ya ha patentado un sistema por el que se podrá cambiar de canal y subir o bajar el volumen ¡sin mando!, gracias a un software de reconocimiento de gestos instalado en el televisor. El mío, por ejemplo, verá que sale el Gran Wyoming y se me tuerce el gesto, con lo que cambiará de canal, pasará a los Deportes, saldrán el Madrid o el Barça, nueva mueca por mi parte, cambio otra vez, 'Got talent', cambio, 'Gran hermano', cambio, 'Master chef', cambio, 'First dates', cambio, 'La voz', cambio, 'El hormiguero', cambio, 'Bienvenido a mi hotel', cambio, 'Sálvame', cambio... No sé si les va a salir a cuenta conmigo. ¿Conserva alguien por ahí un televisor de los antiguos?