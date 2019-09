Un bostezo en el Congreso El pensamiento único lo mismo establece que el patriotismo es rancio que las normas de urbanidad son decadentes PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 15 septiembre 2019, 09:42

Los fotógrafos que cubren los plenos del Congreso pillaron el pasado miércoles a Pablo Iglesias en el momento en que bostezaba en su escaño y al día siguiente algunos medios publicaron la instantánea en la que el líder podemista abre la boca bien a gusto (no sabemos si acompañada del inevitable ¡ahhhhhhhh! para terminar rascándose el cogote y estirando los brazos) y no tiene la prevención ni el detalle de tapársela con la mano como (al menos a los de mi generación) nos enseñaron que había que hacer para no acabar mostrando al respetable las muelas del juicio (si las hubiere) y hasta las amígdalas. ¿Es que ya no se explican estas cosas? No desde luego en los colegios, vade retro Satanás, pero es que a nosotros no nos las enseñaban en los colegios sino en casa, al igual que a poner bien los brazos durante la comida, a coger correctamente los cubiertos, a limpiarse con la servilleta antes de beber, a pedir las cosas con el por favor en primer término, a ceder el asiento a un anciano, a no hablar a voz en grito y tantas y tantas otras normas que a fuerza de no usarse acabarán en el desván de los trastos viejos, con los juguetes de tus hijos que un día -qué iluso- esperas que sirvan a tus nietos, como si los vástagos de los millennials fueran a jugar a algo teniendo como tendrán todo tipo de móviles, maquinitas y tablets a su disposición, tal vez incluso hasta un robot que les distraiga cuando termine de hacer la compra y de limpiar la casa. No, evidentemente ya no se enseña todo eso que se llamaba (¡qué antiguo, qué decadente!) normas de urbanidad y que se ha asociado a un régimen, a una ideología, a una forma y un estilo de vida superados. El relato progresista, el que se ha impuesto en España y en todo el mundo occidental, el pensamiento único de lo políticamente correcto, dictaminó que lo que a su juicio es una educación estricta basada en imposiciones y rígidos protocolos no sólo es conservadora (y como tal, susceptible de linchamiento) sino que encima coarta la libertad de los niños y los jóvenes, no les deja ser ellos mismos, atenta a su personalidad, limita sus capacidades. Y en esas estamos, prisioneros de una nueva norma tan impositiva y dictatorial como podía ser la anterior y que establece el vístete como quieras sin tener en cuenta a donde vas y sin pararte a pensar que no es lo mismo la playa que un centro de trabajo, sé tú mismo sin importarte si molestas a los demás, come de cualquier manera, ponte la música a todo volumen aunque estés en un espacio público, estornuda lo más fuerte posible, con hipoaullido huracanado como el de Pepe Pótamo en su inolvidable globo, y, por supuesto, bosteza a lo Pablo Iglesias, con la boca abierta de par en par y con esa sensación de libertad y de triunfo del progre que desde su escaño del Congreso hace la revolución a golpe de gestos gratuitos. Y es que lo de vivir en un chalet de lujo en Galapagar debe de ser francamente agotador.