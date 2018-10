Aramís Fuster estaba en 'Gran Hermano VIP' y Albert Pla en 'La resistencia'. Dos raritos. Supimos por la vidente (o lo que sea) que el día que entró en el concurso llevaba braga-faja, que en realidad no enseñó nada. Por Pla, cuando Broncano le preguntó por su nuevo disco, supimos que es redondo y va en una caja cuadrada. Me acordé de cuando Lola Beltrán y María Dolores Pradera grabaron su primer disco en CD y se lo regalaron mutuamente. «Ay, Dolores, nos hemos quedado en nada», dijo la mexicana.

Albert Pla es un entrevistado estupendo si sabes lo que tienes enfrente. Por escrito provoca (En el procés no se ha alineado con ningún bando. «Yo a los políticos los pondría a todos en la cárcel. No sólo a los que ya están»). En la tele te puede desenrollar el papel higiénico. Por un momento, Albert Pla se pareció un poco a Josep Pla. Cuando en 'A fondo' Soler Serrano dijo que iba a hacerle una entrevista en profundidad y Pla soltó que no, que de eso nada, que superficial. Ante el «¿Cómo enfocamos esto?» de Broncano, el otro Pla pidió: «Borroso. Si puede ser, un poco borroso». Según Broncano, Albert Pla es «Julen Lopetegui pero con popper». «¿Me dices que Lopetegui es una droga?» (Pla). Y en 'Cuéntame', Carlitos metiéndose cocaína.

En 'Gran Hermano VIP' no se meten nada (supongo, al menos mientras estén ahí), pero andan aceleradísimos. Lo mejor, eso que escandaliza a la gente, son las peleas de mujeres. Un clásico de la televisión. Quizá quien no haya disfrutado de los mandobles, piscinazos y menosprecios de Krystle Carrington y Alexis Colby, tampoco disfrute de las mucho más ordinarias Miriam Saavedra y Aurah. «Mal operada». «Enana». Eso entre muchas otras lindezas. Jorge Javier les riñó: «Es increíble cómo dos mujeres se pueden insultar de esa forma en el siglo XXI. Es increíble que utilicéis el tema físico como insulto». Está claro que si un hombre hubiera llamado «mal operada» o «enana» a una mujer se habría montado una buena. ¿Pero de verdad nos vais a quitar a las mujeres el placer de insultarnos en el siglo XXI como hacían Quevedo y Góngora en el suyo?