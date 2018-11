Borja planea sobre el San Pío V

El procedimiento empleado por el Museo de Bellas Artes San Pío V para cubrir una plaza de restaurador y dos de conservador lo explica todo. Explica por qué certificó que la pintura que un misterioso coleccionista llevó un buen día a casa de una de sus empleadas resultó ser un Velázquez. Aclara por qué el pasado mes de abril acreditó el buen ojo clínico de ese mismo marchante al atribuir a Murillo un desconocido retrato pintado sobre una plancha de cobre sin más pruebas ni argumentos que «la destreza y la maestría» de su autor. Y demuestra, en fin, por qué sus otrora severas salas se han convertido de la noche a la mañana en pila bautismal y plataforma de lanzamiento de cuadros recién sacados, en no pocos casos, del almacén de un chamarilero o de un anticuario.

Ningún museo que se precie habría consentido que la Administración que lo sustenta le mandara agrimensores, es un decir, en lugar de restauradores y conservadores. Ninguno. Seguro. No es el caso de la institución que dirige José Ignacio Casar, que lo hizo sin pestañear. Aceptó sin objetar un solo pero que el Consell se ahorrase la convocatoria de una oposición y cubriera las vacantes existentes en esas cualificadas áreas con personal procedente de la bolsa de trabajo de técnicos de administración cultural, carente por tanto de la formación adecuada. Un irregular criterio de selección que si por un lado ayuda a entender por qué el Servef ha terminado haciéndose la cirugía estética, cambiándose el nombre y pasando a la clandestinidad, por otro no hace más que incrementar los recelos que despierta la gestión de Casar. De Casar y de quien lo nombró, un consejero de Cultura que al ser descubierto por LAS PROVINCIAS en flagrante ligereza no hizo más que aumentar la intranquilidad que despierta su ejecutoria al excusarse como lo haría un vulgar maleante en parecidas circunstancias. A mí que me registren, vino a decir Vicent Marzà. Es lo que nos mandó la Consejería de Función Pública, agregó, para ya de paso endingarle el muerto a su colega y sin embargo contrincante Gabriela Bravo. Y es probable que fuera así. Pero su obligación era rechazarlos, y no los rechazó. Le mandaron 'agrimensores' para ejercer de restauradores, y ni más ni menos que de la segunda pinacoteca de España, y no es que los dieron por buenos. Es que la directora general de Cultura Carmen Amoraga todavía se aferra a ellos so pretexto de que le faltan manos. ¿Manos? Si sólo fueran manos no iríamos de sobresalto en sobresalto. Ahora que si los museos han de abrirse «a los aspectos más oscuros de la humanidad», como opinó la directora de la Whitechapel Gallery en el congreso organizado días atrás en el IVAM, el San Pío V no puede estar más en vanguardia. De cuadros brumosos, plantilla confusa y decisiones tenebrosas está más que sobrado. Sólo le falta un Ecce Homo borjano. Y está en ello.