Al borde del conflicto diplomático

No sé a ustedes, pero a mi no me sorprendió que el hijo tarambana del primer ministro israelí invitara a los musulmanes deseosos de liberar «territorios ocupados» a empezar por las plazas de soberanía española del norte de África. Antes al contrario. Me pareció de lo más normal. ¿Qué esperábamos que dijera un exaltado israelí que está al corriente de los muchos -Yair Netanyahu habló de cientos- o pocos millones que las oenegés españolas vienen enviado desde hace décadas a Palestina en lugar de repartirlos entre los nacionales necesitados, que son muchos? Lo que le replicó el primogénito de don Benjamín a Santiago Abascal cuando el cabecilla de Vox se metió de por en medio: Donde las dan, las toman. Si España desestabiliza a Israel, Israel estará facultado para desestabilizar a su vez a España cuando así lo estime oportuno. El cómo es de cajón. Lo han puesto en práctica todas las potencias del planeta para debilitar a sus enemigos. Propiciando invasiones o secesiones. Y en esto Yair Netanyahu no pudo ser más preciso. Poniendo a Ceuta y Melilla en el centro de una diana, deslizó, y apoyando al independentismo catalán y vasco. Aunque se quedó corto respecto al motivo, porque no son sólo los buenos samaritanos, siendo benevolente, los que llevan la intemerata inmiscuyéndose irreflexivamente, en el mejor de los supuestos, en los asuntos internos de un país amigo (y poderoso). No son únicamente unos cuantos extremistas los que olvidan que Israel es, desde la revolución de 2011 junto con Túnez, el único país democrático que existe entre Marruecos y la India. Una isla en mitad de 7.000 kilómetros sojuzgados y esquilmados por sátrapas, integristas, corruptos y/o criminales de parecidísimo pelaje. Lo malo es que son varias las instituciones públicas que han tomado partido en el conflicto palestino-israelí y eso podría complicarnos seriamente la existencia. El compañero Paco Moreno informaba días atrás de que un juzgado acaba de declarar ilegal el acuerdo municipal que convertía a Valencia en la mayor ciudad del mundo en suscribir el BDS (boicot, desinversión y sanciones). Un triple escarmiento a Israel que no sólo vulneraba el artículo 14 de la Constitución española, según la letra de la sentencia, sino que retrotraía a Valencia a los tiempos del franquismo por cuanto obligaba a la corporación, a sus empresas y a sus funcionarios a abstenerse de cooperar con dicho país en cualquier orden, incluido, fíjense qué curioso, el de la seguridad. Con lo necesitada que está España de mantener una estrecha relación con el Mosad. Vamos que si una semana antes el embajador de Israel en Madrid David Kutner hubiera querido aprovechar la visita que realizó a Valencia para trasladarle a Joan Ribó lo que manifestó en la conferencia que pronunció en el Ateneo -su preocupación por la existencia de «un movimiento antiisraelí especialmente activo en la Comunidad Valenciana»- el alcalde no habría podido recibirle aunque quisiera, imagínense el conflicto diplomático, porque se lo impedía la norma ahora anulada.